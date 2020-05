Agencias de Viaje de La Rioja aseguran que es "imposible" asumir los costes de apertura si no hay actividad turística

"Si no hay movilidad entre provincias, si los hoteles están cerrados, si no sabemos si los países nos van dejar entrar, si las compañías aéreas no van a volar, ¿qué sentido tiene abrir una agencia de viajes el día 11 de mayo?", se preguntan en un comunicado de prensa.

Además, continúan, "no disponemos de información por parte del Gobierno de cuándo se va a abrir la movilidad a nivel nacional, punto imprescindible para la reapertura de nuestra actividad".

Ante ello, explican, "estamos a la espera de que el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) y Sanidad saque el protocolo de actuación sanitaria para el sector turístico, en el que se establecerá las medidas y protocolos que tendremos que cumplir para poder desarrollar nuestra actividad".

"Sin este protocolo es poner en riesgo nuestra salud y la de nuestros clientes", reflexionan.

Aún así, recuerdan, "como siempre hemos venido haciendo, las agencias de viajes mantenemos vías de comunicación con nuestros clientes para dar una información veraz y en tiempo real".

Con ello recuerdan que "mientras el país se paraba, las Agencias de Viajes de La Rioja hemos estado repatriando a nuestros clientes a casa, hemos facilitado cancelaciones y cambio de fechas en los viajes de nuestros clientes, hemos colaborado en cada una de las devoluciones de nuestros clientes, estamos luchando con aerolíneas, navieras, hoteles, por velar el interés de nuestros clientes cuando muchas no lo están poniendo fácil o hemos estado y estamos dando la cara en todo momento por y para nuestros clientes".

"Y todo esto renunciando a nuestro beneficio, haciendo y deshaciendo un trabajo correctamente ejecutado sin ningún tipo de gasto de gestión", finalizan.