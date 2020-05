Vox tiene dudas sobre la legalidad de habilitar el remanente y considera que hay otras vías para obtener fondos

El concejal vallisoletano ha ofrecido una rueda de prensa por videoconferencia este jueves para explicar la posición de Vox ante la negociación en el grupo de trabajo constituido en el Ayuntamiento y para detallar la moción que tiene intención de presentar al Pleno del próximo martes, 12 de mayo.

En ese Pleno también se aprobará, previsiblemente, la aprobación de la modificación presupuestaria que permitirá dedicar 25 millones de euros de los remanentes al plan de recuperación de la crisis. García Bartolomé, que ayer se abstuvo en la Comisión de Hacienda, aunque todavía no ha determinado su posición de cara a la sesión plenaria.

Vox ha apuntado que tiene "dudas" sobre la legalidad de esta medida pues aunque existe ya un informe de la Intervención municipal, entiende que podría no ajustarse a la Ley de Haciendas Locales, ya que ésta, ha apuntado, exige que el fin de ese remanente sea "específico y determinado".

Por ello, y porque considera "absolutamente innecesario hacer esto de golpe", se muestra más partidario de hacer las modificaciones presupuestarias del remanente paulatinamente según se aprueben los distintos planes en el grupo de trabajo. "Estoy convencido de que lo han hecho porque es más fácil gobernar a golpe de decreto, disponer de esas cantidades, con un control menor de la oposición", ha apuntado García Bartolomé.

Además, el concejal ha apuntado al posible "temor" del alcalde, Óscar Puente, a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "expropie estos remanentes de tesorería" para destinarlos a las medidas de recuperación de la crisis, pues asegura que hay "rumores" de que el Ejecutivo podría decretarlo así.

Por otro lado, el concejal de Vox ha recordado que hay otros medios para obtener los fondos necesarios para la recuperación, y así ha asegurado que ocurre con el Real Decreto del Gobierno que permite "gastar el 20 por ciento del superávit a la lucha contra el COVID-19", al tiempo que considera que hay "un montón de posibilidades" en el presupuesto para reducir gastos de otras áreas y destinarlos a la recuperación de la crisis.

En ese grupo de trabajo, ha recordado García Bartolomé, el equipo de Gobierno ha propuesto una moción con la intención de que sea institucional, respaldada por todos los grupos políticos, para fijar el funcionamiento de dicho órgano de negociación.

"En el fondo estamos todos de acuerdo, en que hay que buscar las mejores ideas para ese plan, pero estamos discutiendo como será el mecanismo", ha explicado García Bartolomé. Ayer se explicó que se había dado dos días, hasta este viernes, para que el Grupo Popular y Vox decidieran si apoyan esta moción institucional, ya que el resto de partidos -PSOE, VTLP y Ciudadanos sí que están a favor-.

Además, el edil de Vox ha recordado que, aunque los grupos municipales estén dentro del grupo de trabajo y pueden hacer sus propuestas, "la responsabilidad y la toma de decisiones sigue siendo del equipo de Gobierno". Por eso, ayer planteó que si PSOE y VTLP querían "involucrar más" a la oposición, una buena opción sería darles entrada en la Junta de Gobierno "con voz pero sin voto".

Asimismo, el edil ha reclamado al equipo de Gobierno que se "coordine" con la Junta, pues entiende que "visto desde fuera" parece que el Ayuntamiento "compite" con la Junta más que "trabajar con ella" en cuanto a las ayudas y planes de acción.

Al margen de todo ello, el Grupo Municipal de Vox ha presentado una moción para el pleno del martes, en la que, entre otras cosas, plantea esa reducción del gasto no imprescindible. "Coger el Presupuesto de 2020 y todas las partidas no imprescindibles ver si se anulan, retrasan o se ejecutan en otro momento", ha apuntado García-Bartolomé, que estima que en materias como las actividades culturales y sociales que no se han podido celebrar o que se verán reducidas por las condiciones de la desescalada podrían originar 10 millones de ahorro de gasto.

Igualmente, apuesta por "rehacer" el Plan estratégico de subvenciones, pues considera que "no puede ser que en este contexto se gasten 15 millones en subvenciones".

Pero la moción también plantea recortes en el equipo de Gobierno, como la reducción en cinco del número de concejalías de área, para dejarlas en siete, y recuperar la reducción del sueldo de los ediles con dedicación exclusiva que se ha dejado de aplicar a principios de este año -10 por ciento menos para concejales de Área y 15 por ciento menos para el alcalde-.