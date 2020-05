Alejandra Silva rememora su boda con Richard Gere en su segundo aniversario con un romántico mensaje

Es como si fuera ayer. Aunque ya hace dos años de uno de los días más felices de Richard Gere y Alejandra Silva. En 2018, el veterano actor y la empresaria española se daban el "sí, quiero" y, obviamente, ese momento es inolvidable. Tanto, que ella ha querido recordarlo con unas hermosas palabras.

Aunque en su momento se llegó a criticar la amplia diferencia de edad entre el protagonista de Pretty Woman o Novia a la fuga (que este año cumple 71 años) y la publicista de A Coruña (quien en febrero sopló 37 velas), el tiempo les ha dado la razón a ambos.

Por ello, porque siguen tan enamorados como el día en que se conocieron, la activista por la igualdad social ha querido rememorar aquel día en que rubricaron su amor, si es que no es suficiente saber que acaban de ser padres (en secreto) de su segundo hijo.

De este todavía no ha trascendido siquiera el nombre y a tenor del hermetismo con el que llevaron el embarazo y nacimiento del primero, Alexander, en febrero de 2019, muy probablemente tardemos unas semanas o meses en saber algo más del bebé.

A través de Instagram, donde tiene más de 53.000 seguidores, Silva ha publicado tres fotografías como un álbum de aquella señalada fecha, dedicándole a su vez un tierno mensaje a su esposo y patriarca de su familia, que se termina de formar con Homer, de 20 años, el anterior hijo de Gere, y Albert, de 8, fruto de la anterior relación de la empresaria.

"Hoy es el día en que me casé con el hombre más maravilloso que he conocido nunca. Sé que suena a cliché, ¡pero es verdad! Me sale del corazón: estoy muy orgullosa de estar contigo, de compartir esta vida contigo, de ser la madre de nuestros hijos, de ser tu amiga, de ser tu esposa. ¡Me haces tan feliz! Eres el amor de mi vida", escribe Silva.

La publicación no ha cesado de recibir comentarios y parabienes de amistades y conocidos de la pareja como la actriz Cristina Castaño, la presentadora Berta Collado, el chef Juan Llorca, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes o el empresario y televisivo Nicolás Vallejo-Nágera, Colate.