El Parlament pide estudiar los perfiles de personas sin permiso de residencia afectados por la crisis

En concreto, la Comisión ha aprobado una proposición no de ley presentada por MÉS per Menorca, que ha incorporado una enmienda del PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. A sus votos se ha sumado el del PI, y se ha opuesto Vox, mientras que PP y Cs se han abstenido.

En virtud del texto aprobado se pide aplicar a los casos afectados una disposición de la Ley de derechos de los extranjeros en España para conceder las autorizaciones de residencia temporal o trabajo en circunstancias especiales.

La iniciativa ha sido defendida por la diputada Patricia Font, si bien los diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han negociado una modificación del texto, que constaba de un único punto. La redacción original se circunscribía únicamente al colectivo de inmigrantes sin papeles que realizan tareas de cuidado de personas dependientes, y se ha ampliado con la versión final.

En la exposición de motivos, MÉS per Menorca avisaba de que los cuidadores suelen ser en su mayoría mujeres, en muchos casos trabajando sin contrato ni "derechos laborales básicos". Así, alertaba de que como consecuencia de la crisis su situación se ha agravado, puesto que estas trabajadoras están "expuestas al virus del COVID-19" sin "ningún tipo de cobertura ni garantía frente del Estado".

MÉS per Menorca subrayaba igualmente que tampoco tienen cobertura si son paradas por la Policía por la calle cuando se dirigen a su lugar de trabajo.