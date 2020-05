Los trabajadores de Alú Iberica piden la intervención estatal de las fábricas a través de la SEPI

De la Uz ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa telemática, donde ha estado acompañado por la diputada del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta del Principado, Susana Fernández, la portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés, Carmen Pérez Soberón, y el concejal de Ciudadanos Avilés, Javier Vidal, con quienes han mantenido una reunión previa.

Los trabajadores de Alú Ibérica se sienten "engañados y estafados", ya que después de haber forzado a Alcoa a no cerrar las fábricas de Avilés y A coruña mediante presión social, la venta avalada por el gobierno estatal a Parter Group, que su vez ha vendido hace unos días sus acciones al Grupo Riesgo, ha resultado ser "un engaño y una estafa" a los trabajadores.

El nuevo grupo gestor continúa sin presentar su plan industrial, y los trabajadores también responsabilizan a Alcoa de la situación. "Alcoa tiene que cumplir los compromisos de la venta que ha ejercido, y ahora mismo ninguno de los compromisos se está cumpliendo, así que el gobierno y Alcoa deben solucionar esto, porque los de Parter han resultado ser unos estafadores", ha señalado De la Uz.

La única solución que contemplan los trabajadores, y que avala el grupo naranja, es la intervención estatal de las fábricas. "En el punto que estamos ahora, no se puede buscar un inversor, hay que ordenar la fábrica, sanearla, y después llegará el momento del inversor", ha explicado De la Uz.

Desde Ciudadanos han mostrado su preocupación por la situación de Alú Ibérica, y han lamentado la falta de transparencia en la operación y la falta de respuestas del Gobierno del Principado. "En su día el consejero de industria no nos aclaró nada de esta venta encubierta, porque no sabía nada, y ahora no tenemos forma de contactar con él, por eso estaremos vigilantes y atentos pidiendo al gobierno estatal una solución inmediata", ha comentado Susana Fernández.

En la jornada de este miércoles, Ciudadanos se ha acercado al gobierno de Pedro Sánchez al apoyar al gobierno para sacar adelante la prórroga del Estado de Alarma, aunque en Ciudadanos descartan utilizar esto para presionar una intervención estatal de Alú Ibérica. "Está bien que haya una buena relación con el gobierno estatal, pero dudo mucho que el apoyo al Estado de Alarma acabe en luna de miel", ha concluido el concejal naranja, Javier Vidal.