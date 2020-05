La cria de bongo oriental nascuda en Bioparc passeja ja pel recinte exterior i evoluciona de manera "molt positiva"

Bioparc València ha assegurat que l'"alegria" de l'equip que treballa per a garantir el benestar dels animals que viuen en ell davant cada naixement, en aquest cas "ho és per partida doble".

Així, el parc ha assenyalat que l'arribada del nou exemplar de bongo oriental (Tragelaphus euryceros isaaci), una femella, és "una autèntica joia" tant "per la seua bellesa" com pel "valuosa que és per al món conservacionista", tenint en compte que "es troba en perill crític en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa)".

Referent a açò, Bioparc València ha agregat que "amb dades que actualment es considera que seran encara pitjors", l'estat d'aquesta espècie en la naturalesa "estaria per sota del llindar de supervivència".

El recinte valencià ha subratllat que "la prioritat és salvar-la de l'extinció" i ha assenyalat que les seues instal·lacions s'han consolidat "en el programa europeu de reproducció (EEP) com a centre de referència amb el naixement de quatre cries, els anys 2013, 2016, 2017 i ara el 2020".

Respecte al nou exemplar, ha afirmat que la seua evolució "està sent molt positiva" i ha valorat "la criança de l'experta mare", al mateix temps que ha indicat que des de fa uns dies ha començat a eixir al seu recinte exterior, on "rondeja, va descobrint nous estímuls i coneixent les altres espècies amb les quals conviu com els dik dik, els duiker o les grues coronades".