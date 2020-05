Carmen Calvo tras superar el coronavirus: "Lo he pasado muy mal, he sentido mucho miedo"

En su primera entrevista con un medio de comunicación tras superar una difícil neumonía por el coronavirus, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido haberlo pasado muy mal y haber sentido mucho miedo con la enfermedad, de la que aún tiene secuelas. Este miércoles, sin embargo, pudo acudir al debate y aprobación de la cuarta prórroga, y llamó la atención que tuviera que cubrirse con un chal-manta en el hemiciclo y que llevara mascarilla.

"Lo he pasado muy mal, he sentido mucho miedo", ha asegurado Calvo en Los Desayunos de TVE, y admitió que después de la infección se ve la vida “de otra manera y ordenas lo que es importante y lo que no”. Calvo ingresó en la clínica Ruber el pasado 23 de marzo, y ha tenido varias semanas de baja en su domicilio para recuperarse.

Además, confesó que siente “lo que está sintiendo mucha gente ahora: miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos”. Por eso cree que es "el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones" y de ahí que le pareciera “muy incomprensibles” algunos momentos del debate político en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma.

No será la última prórroga que pida el Gobierno

Calvo ha considerado que "seguramente" esta no será la última prórroga del estado de alarma y se necesitarán "algunas semanas más", si bien ha comentado que en este proceso de desescalada se podrá "negociar con alguna diversidad".

Calvo ha señalado que utilizar el estado de alarma es "lo más democrático" que puede hacer un Gobierno, lo que da "más garantías a la protección de los derechos" y ha recordado que quien decreta la alarma no es el Gobierno, que lo propone, es el Congreso, la sede de la soberanía popular.

"La alarma es la manera más garantista, más democrática y más exigente para respetar derechos, no para atropellarlos y por eso está en la Constitución", ha precisado.

La vicepresidenta ha admitido que el voto en contra de ERC le produjo mucha "incomprensión y perplejidad", si bien la ha vinculado a que la formación está muy volcada en la competición electoral con JxCat.

Casado "cometió un error histórico"

Ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, el discurso "tan duro" en el pleno "para luego abstenerse y ponerse de perfil. La abstención es un poco la nada".

La también ministra de Presidencia ha negado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no hable con la oposición y ha asegurado que llamó a Casado "con la mejor de las intenciones para pedirle que durante esta semana de transición y desescalada, tengamos garantías de que todo se va seguir haciendo bien".

"Se lo pidió de todas las maneras posibles e incluso le dijo qué cosas se podrían cambiar", ha precisado la vicepresidenta primera, que ha reprochado a Casado que ejerza un liderazgo de desconexión con la realidad.

Ayer, según Calvo, el líder popular hizo un discurso de "no, no y no" y, por tanto, "debería haber votado no pero fue de perfil. Ayer cometió un error histórico".