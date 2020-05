Los motivos de Cataluña y Castilla y León para no pedir la desescalada a la Fase 1 a diferencia del resto de autonomías

Las Comunidades Autónomas ya han remitido este miércoles sus solicitudes para cambiar de fase. Éstas serán estudiadas por el Ministerio de Sanidad y, de dar el visto bueno, relajarán las medidas de confinamiento, lo que permitirá reabrir de nuevo poco a poco la economía. Sin embargo, no todas las Comunidades han solicitado pasar a la fase 1: Cataluña y Castilla y León solo lo han solicitado de forma parcial, es decir, solo para áreas concretas de la región, y Andalucía, aunque pedirá el cambio de fase para todas sus provincias, excluye a tres de las 33 áreas sanitarias: dos en Granada y una en Málaga.

Cataluña es precisamente la Comunidad con más contagios registrados en la últimas 24 horas, con 266 nuevos positivos según el Ministerio de Sanidad, y la segunda en casos totales con 51.190. En su caso, no es la provincia la unidad de referencia sino que optaron por regiones sanitarias y, para el cambio de fase, solo han propuesto las del Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

Mantiene por tanto en fase 0 al resto de regiones por tener un riesgo de contagio moderado o alto: Lleida, Catalunya Central, Girona, Metro Nord y Metro Sud están en un riesgo moderado, según los criterios de la Generalitat, mientras que la ciudad de Barcelona es el único territorio con un riesgo epidemiológico moderado-alto.

Castilla y León solo ha propuesto a 26 de las 247 áreas sanitarias

Castilla y León, por su parte, es la segunda Comunidad con más contagios nuevos, 105 concretamente, y la tercera en casos totales, aunque lejos de Madrid y Cataluña, con 17.625. Al igual que Cataluña, decidió utilizar como unidad de referencia el área sanitaria en lugar de la provincia. De hecho, gobierno autonómico solo ha propuesto el cambio de fase para 26 de las 247 áreas sanitarias al considerar que son las únicas que cumplen con los requisitos.

Segovia es la única provincia que permanecerá entera en la la fase 0 porque ninguna de sus áreas sanitarias cumplen las condiciones para seguir avanzando. En total entrarán en fase 1 un área sanitaria de Ávila (Muñico); seis de Burgos (Sedano, Valle de Losa, Pampliega, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena y Quintanar de la Sierra; tres de León (Truchas, Matallana de Torío y Riaño); una de Palencia (Torquemada); cuatro de Salamanca (Robleda, Lumbrales, Aldeadávila de la Ribera y Miranda del Castañar); una de Soria (San Pedro Manrique), tres de Valladolid (Alaejos, Mayorga y Esguevillas) y siete de Zamora (Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Corrales del Vino, Villalpando, Santibáñez de Vidriales y Alcañices).

Todas ellas comparten la característica de ser zonas poco pobladas en las que el coronavirus no ha tenido gran incidencia. Esta decisión supone que ninguna de las capitales de provincia pasen de fase y solo lo hagan 53.500 habitantes de los 2,4 millones que tiene la Comunidad. El gobierno regional ha querido ser prudente: "Dentro de 15 días veremos: si todos los demás van bien la gente se reirá de nosotros, si se produce un rebrote todos lloraremos con ellos. No tengan duda de que prefiero la primera opción", señaló el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, médico de profesión.

Andalucía solo excluye a tres de sus 33 regiones geográficas

Andalucía es la tercera Comunidad que no ha querido incluir a toda su geografía en la fase 1, aunque solo excluye a tres regiones sanitarias de las 33. Dos de ellas están en Granada (Metropolitano de Granada y el área sanitaria de Granada) y una en Málaga, la perteneciente a la capital.

La Comunidad que preside Juan Manuel Moreno junto a Juan Marín solo ha registrado en las últimas 24 horas 32 casos nuevos de coronavirus en todo el territorio y considera que todas las provincias reúnen las condiciones sanitarias para avanzar en la desescalada.

Hemos propuesto que todas las provincias andaluzas evolucionen a la fase 1 de desconfinamiento, porque reúnen las condiciones sanitarias para hacerlo. Estamos a la espera de conocer la respuesta del mando único. Seguiremos actuando con responsabilidad y la máxima colaboración. pic.twitter.com/k43nqJ3A9c — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 6, 2020

Madrid sí ha pedido el cambio a fase 1 pese a ser la segunda más afectada

La decisión de estos gobiernos autonómicos dista mucho de la tomada por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado para la Comunidad de Madrid, que pese a ser el principal foco desde que se originó la pandemia con 63.870 casos en total y mantenerse como la tercera región en número de contagios, con 86 nuevos en la últimas 24 horas según los datos de Sanidad (el gobierno regional corrige los datos con retraso, por lo que subirán probablemente en las próximas horas), ha optado por solicitar el avance a la fase 1, no sin discrepancias en el equipo de gobierno.

Mientras que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba no tener prisa para cambiar de fase, el vicepresidente Aguado insiste en que la región está preparada, aunque reconoce que hay que seguir trabajando en la reducción de camas UCI ocupadas.

La Comunidad de Madrid está preparada para pasar a la Fase 1. Seguimos avanzando en la reducción de camas de UCI. Además, hoy contamos con 339 nuevas altas.



Es el momento de reabrir nuestra economía y hacerlo con mascarilla 😷 #VamosMadridpic.twitter.com/Vhmiymn7kp — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) May 7, 2020

Finalmente será el equipo diseñado por el Ministerio de Sanidad el encargado de evaluar las peticiones y de aceptarlas o no. Entre otras exigencias, las comunidades deben estar preparadas para tener listas en el plazo de cinco días entre 1,5 y 2 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y disponer entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes para responder con eficacia en el caso de que se produjera un rebrote de coronavirus.