El mensaje de una espectadora de 'El hormiguero' emociona a Motos: "Gracias por hacernos sonreír en esta pesadilla"

Este miércoles, Pablo Motos quiso destacar en El hormiguero: Quédate en casa el mensaje de una espectadora que les había llegado por redes sociales en el que les agradecía su labor de entretenimiento durante la cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus.

Momentos antes de hacer la llamada para entregar la 'Tarjeta del Hormiguero', el presentador afirmó: "Quiero comenzar con un mensaje muy bonito que nos ha llegado y nos ha pasado nuestro community manager".

"Es de Cristina Banda, fijaos porque es muy chulo y dice: Hoy quiero dar gracias al programa El hormiguero, es el único momento del día que me hace sonreír. Mi padre ha fallecido por Covid-19. Hoy he encontrado esto entre sus cosas... Me falta parte de mi alma, pero gracias por hacernos sonreír en esta pesadilla. Intentaré ser fuerte por él", leyó Motos.

En el tuit se podía ver una foto de un recorte de periódico en el que se leía: "'La tarjeta del Hormiguero'". Motos afirmó que "es muy bonito", mientras que El Monaguillo señaló que era "una maravilla".

"Le mandamos un beso gigante a Cristina. Seguro que su padre era una persona extraordinaria", afirmó el presentador mientras aplaudía el mensaje de la espectadora.

Tras el emotivo mensaje, dieron paso a la llamada, donde El Monaguillo volvió a vestirse de 'El gurú de Openbank' para entregar la tarjeta, pero tras dos intentos, no logró entregar los 3.000 euros del premio.