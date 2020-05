Toni Acosta, en 'El hormiguero': "Tras el confinamiento, deberíamos salir de nuestras casas modificados para bien"

El hormiguero: Quédate en casa recibió este miércoles a Toni Acosta, que aprovechó su videollamada con Pablo Motos y su equipo para presentar su nueva película, Padre no hay más uno 2: "Es el primer anuncio de una película que escuchamos en el confinamiento", señaló el presentador.

"Esperamos estrenarla el 7 de agosto, si todo va bien", comentó la actriz sobre el filme en el que comparte protagonismo con Santiago Segura (que también es el director) y que cuenta con la incorporación de Loles León, que interpreta a su madre en la ficción.

Toni Acosta nos habla del estreno de "Padre no hay más que uno 2" #QuédateEnCasaEH27https://t.co/UK9s2hTaGb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2020

Motos quiso destacar también que "contaste en su programa de radio que estabas leyendo el Tao: ¿Lo recomiendas o es un tostón?". Acosta le respondió que "lo recomiendo muchísimo. Aunque yo tengo una parte muy 'happy', llevo tiempo haciendo yoga y meditando".

"Creo que de este confinamiento, aparte de estar entretenidos y de rellenar el tiempo en nuestro hogar, si la gente lo ha hecho bien, deberíamos salir de nuestras casas modificados para bien", explicó la actriz.

El presentador la pidió que le explicara un poco más su teoría: "Íbamos corriendo a todas partes, queriendo llegar a más de lo que podíamos llegar, pasando muy poco tiempo con la familia... Te das cuenta de todo eso cuando te paras".

"Las primeras semanas lo pasé peor porque estaba grabando una serie, rodando la película, haciendo el programa de radio, promos de otras cosas... y cuando te paras, te das cuenta que la vida es otra cosa", afirmó Acosta.

Añadió que "el Tao, que no me las voy a dar de nada porque hay partes que todavía mi cabeza no alcanza, es un camino y una iniciación que he hecho durante este confinamiento por el coronavirus".

La actriz también señaló entre risas que su hija la había cortado el pelo durante la cuarentena "y por eso llevo moño"; o curiosidades del rodaje de Padre no hay más uno 2 con Santiago Segura: "Me entiendo muy bien con él y le piropeo", comentó.