El vuelo de repatriación de los españoles varados en Cuba saldrá el 17 de mayo

Un vuelo de 289 plazas entre La Habana y Madrid fletado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) repatriará el próximo 17 de mayo a españoles varados en Cuba, informó este miércoles la Embajada de España en el país caribeño.

Se trata de un "único vuelo de repatriación" destinado a españoles "residentes en España varados en Cuba" y estará operado por la aerolínea Iberia, precisaron fuentes diplomáticas españolas.

El anuncio fue efectuado en las redes sociales de la Embajada y el Consulado General de España, aunque la noticia también será notificada directamente en las próximas horas a todas las personas que habían contactado con la representación diplomática para manifestar su deseo de regresar a España.

Coste/billete turista 400€

Hasta el momento, han contactado con la representación diplomática 133 turistas españoles y 126 dobles nacionales cubano-españoles con residencia en España.

En ese último caso, según las mismas fuentes, la Embajada y el Consulado llevan semanas haciendo gestiones para facilitar su retorno, ya que Cuba no reconoce a sus ciudadanos otras nacionalidades, y en este momento toda la población cubana tiene restringida la salida del país.

Por ello, es necesario que las autoridades cubanas autoricen caso por caso la salida de los cubano-españoles. Según las fuentes el Gobierno de la isla se está mostrando receptivo a las solicitudes y "mostrando sensibilidad hacia estos casos particulares".

Frontera cerrada

Cuba cerró sus fronteras el pasado 2 de abril, aunque desde el 24 de marzo solo admitía la entrada de residentes en el país y había prohibido también que los turistas salieran de sus lugares de alojamiento.

La mayor parte de los turistas o dobles nacionales que estaban en aquel momento en el país caribeño fue regresando a España, pero hubo unas 800 personas que optaron por quedarse, algunos de los cuales han cambiado de opinión y ahora desean retornar.

Los tres últimos vuelos directos a España desde Cuba sumaban más de 300 plazas vacías, lo que demuestra que quien se quedó "no fue porque no tenía forma de marcharse, sino porque no quiso en aquel momento", indicó la misma fuente.

La cifra de españoles que solicitaron regresar tras el cierre de fronteras se incrementó especialmente a finales de abril, una vez que quedó patente que la situación se alargará y muy probablemente en mayo no se reanudará el tráfico aéreo desde la isla.

"En ningún momento han estado desatendidos y se ha estado trabajando sin descanso para buscar una solución", agregó la fuente diplomática.

Cuba suma hasta el momento 1.703 casos de coronavirus SARS-CoV-2 y 69 muertes a causa de la enfermedad, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).