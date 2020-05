Coronavirus.- Les platges de la Patacona i Port Saplaya (València) es reobrin per a passejar i fer esport

Aquesta reobertura pretén afavorir els veïns la pràctica de qualsevol esport individual en el mar, sempre que no requerisca contacte amb altres persones per a evitar la propagació del coronavirus.

Hi ha mesures i recomanacions comunes per a totes les pràctiques, amb zones delimitades per a garantir la seguretat, sempre respectant els requisits, trams d'edats i franges horàries establides, segons estableix el ban municipal.

Excepte esportistes professionals, d'alt nivell o federats, no es pot fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a les platges a practicar l'activitat física.

No està permès el bany, prendre el sol, deixar ombrel·les, tovalloles o efectes personals en l'arena. S'han de complir les mesures de prevenció i higiene davant de la Covid-19, amb el que l'ús de dutxes públiques està prohibit i no pot haver-hi contacte amb altres persones en mantindre la distància de seguretat.

Per a passejar, els residents d'Alboraia poden fer-ho per la platja, una vegada al dia i sempre que hi haja una distància no superior a un quilòmetre fins al seu domicili.

En l'activitat física en la platja, els residents a Alboraia poden fer esport individual sense contacte amb uns altres, una vegada al dia, dins del municipi i respectant els horaris i requisits.

Les zones autoritzades per a la natació són les platges nord i sud de Port Saplaya i la platja de la Patacona des de la séquia del mar fins al límit amb València. Es pot nadar, entrant i eixint del mar de manera independent.

Per als esports de lliscament, les zones de pràctica són Port Saplaya nord (des de desembocadura séquia sant Vicent fins a posta sanitària) i platja Peixets (des de desembocadura barranc del Carraixet fins a la séquia del mar en càmping Patacona).

PESCAR ESTÀ PERMÈS

Segons l'ordenança municipal de platges, es permet la pesca fins al 31 de maig entre les 6 i les 10 i les 20 i 23 hores, complint tots els requisits legals. A partir de l'1 de juny s'adaptarà l'horari a la situació.

La zona de pesca és el canal d'accés al port en Port Saplaya (costat que recau al mar), els espigons i el tram de Peixets. En totes es mantindrà la precaució amb les persones que es troben en les proximitats.