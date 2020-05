Jorge Javier Vázquez reacciona a la mención de Rufián: "Que yo sea el líder de la izquierda es una responsabilidad"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha dejado este miércoles de lado sus citas de Marx y Salvador Allende para mencionar en la tribuna del Congreso a Jorge Javier Vázquez. "El otro día dijo aquello de 'Qué pinta aquí Pablo Iglesias', pues qué pinta aquí este ataque a Esquerra", ha apuntado, provocando la sorpresa del presentador de Sálvame, que ha comentado lo sucedido durante la tarde.

El conductor del programa de las tardes de Telecinco ha recibido numerosas críticas por sus comentarios sobre la actitud del Gobierno y de la oposición durante la crisis del coronavirus. Además, el escándalo bautizado como 'Merlos Place' (tema estrella en los platós de Mediaset) también se caracteriza por su tinte político, ya que el triángulo amoroso está protagonizado por personalidades como Alfonso Merlos o Javier Negre, muy críticos con la izquierda española.

Por ello, Vázquez, quien la pasada semana estallaba en Sálvame diciendo que se trata de un programa hecho para "rojos y maricones", ha aprovechado la mención de Rufián para opinar con sarcasmo: "Estoy pasado por un proceso de mucha responsabilidad y agradecería, por favor, que me lo hicieran lo más llevadero posible", decía al director de el neoreality, David Valldeperas.

"De verdad, es una responsabilidad inmensa ser el líder de la izquierda que soy, es muy difícil. Hoy, además, me acaban de citar en el Congreso de los diputados, no te estoy mintiendo", ha dicho el presentador, que se ha atrevido a aceptar el 'encargo': "Y si la gente ha decidido que este año me tengo que llevar mi segundo Ondas, yo con toda mi humildad iré a recogerlo".

Por otro lado, el periodista catalán también ha lanzado este miércoles un dardo a la Paula Vázquez, con quien mantiene una guerra abierta desde que la presentadora valoró que Sálvame es "misógino" y "machista". "Es gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset", ha respondido el presentador en su blog de Lecturas.