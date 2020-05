Albert Esteve, demógrafo, "La crisis del coronavirus va a ser una buena estocada a la ya deprimida fecundidad de España"

Albert Esteve es doctor en demografía y director del Centre D´Estudis Demográfics (CED), centro de referencia demográfico en España y Europa. Es experto en nupcialidad, hogares y estratificación social.

¿Qué país se ha encontrado demograficamente el coronavirus Covid-19 en España? Se ha encontrado uno de los países más envejecidos del mundo junto a Italia, Grecia y Corea del Sur, con una proporción muy elevada de personas mayores de 65 comparativamente. Con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, y que lleva 30 años siendo un país con las tasas de natalidad de las más bajas. Y entonces llegó un virus que nos puede infectar a todos pero que es letal para los más mayores. Luego se encontró con una buena candidata.

Los demógrafos son expertos en datos, trabajan con ellos, los necesitan para estudiar a la población. ¿Estamos midiendo bien la crisis? ¿Cree que está siendo España un país transparente? Se están dando muchos datos, probablemente no los ideales para medir el alcance de la crisis, pero no por falta de transparencia, sino porque no se ha podido hacer test a todas las personas infectadas. Es probable que gente que ha muerto con comorbilidades no se sepa qué es exactamente lo que les ha matado. También hay dificultades en cómo se recogen las defunciones. El registro civil se ha visto desbordado y eso ha demorado los registros. Los datos reales acabarán saliendo pero necesitan tiempo para darse.

¿Tienen ya alguna cifra fiable de sobremortalidad por el coronavirus en España? Vamos viendo que durante la segunda quincena del mes de marzo y en abril se ha producido una sobremortalidad muy elevada, comparada con el año pasado. Te avanzo algunos resultados... entre el 17 y el 31 de marzo murieron en España 29.006 personas. El año pasado murieron 16.061 personas en el mismo periodo. En el total de España esto representa un 80% más. En Madrid la sobremortalidad fue del 390% (1.683 en 2019 vs 6.588 2020) y en Cataluña del 60% (2.492 vs 4.009). No son cifras definitivas, pero cercanas a lo que acabará siendo. En Cataluña, las semanas más duras llegaron más tarde. Por tanto, los periodos no son comparables.

¿Es la mayor sobremortalidad de la historia reciente en España? Yo en mi vida había visto algo así, pero es cierto que en España ha podido haber episodios de sobremortalidad como el ocurrido ahora en el desastre de la Guerra Civil o durante la gripe de 1918. Pero es probable que la sobremortalidad no se termine notando tanto en el conjunto de un año. Mueren 425.000 personas cada año en España y muchas de estas 20.000 muertes pueden ser anticipadas, que se hubieran producido de todas formas en 2020. Tendremos que ver si la sobremortalidad de estas cuatro semanas más criticas se reparte a lo largo del año, lo que matizaría el efecto. Aunque parezca mentira, el indicador demográfico que menos se va a resentir es la mortalidad y el que más la natalidad. Y las migraciones, que el confinamiento es global y se han parado en seco las llegadas de, por ejemplo, América Latina.

En el CED son expertos en estudios de fecundidad y familias, ¿pronostica usted un desplome de la natalidad a consecuencia de la pandemia? La natalidad se va a resentir. La gente no tiene hijos por cuatro razones: la primera que soy demasiado joven y todavía no entra en mis planes; la segunda que ya no soy tan joven, pero ahora no tengo pareja; la tercera es que ahora que tengo pareja, no tengo los medios: empleo, hogar, cosas materiales que arreglar con dinero y la cuarta: lo tengo todo, pero con 38 ó 40 años tengo problemas para concebir. Si uno piensa en si esta crisis arregla o agrava alguna de estas cuatro razones, ve que no es una buena época para formar pareja o para que las parejas hagan la transición a vivir juntas. Y con el empleo... pues estamos con aumentos de la desocupación, ERTEs, e incertidumbre para los próximos dos años. No hay nada que pueda ayudar a confiar en el futuro.

¿Han esbozado algún pronóstico de cuánto puede caer la fecundidad? Sin la crisis ya se vaticinaba caída de los nacimientos. La fecundidad ya era baja en 2003, 2004, subió un poco en 2007, pero en el 2019 cayó respecto a 2018 y 2020 no pintaba bien, porque el empleo es precario entre los de 30 y 35 años y nadie se siente seguro precisamente en la edad en la que se tiene el primer hijo. Si tocaban 393.000 nacimientos, a ver cuántos menos son el año que viene. O si después hay un efecto rebote. Auguro que puede haber una caída de la fecundidad a partir de 2021. Los meses más interesantes serán noviembre y diciembre de este año. Si este diciembre nacen muchos menos bebés ya ves que ha tenido un efecto.

¿Descartado entonces el babyboom por el confinamiento? ¿Babyboom?. ¿Por tener más tiempo? Yo creo que no, no. Lo de las relaciones sexuales ya no explica los hijos, no creo que no se tengan hijos por falta de comunicación sexual. La maternidad y paternidad es algo totalmente deseado y planificado.

¿Pueden los demógrafos hacerse una idea de por qué nos ha atizado tan fuerte en algunos lugares concretos del país? Al ser una pandemia global, aquellos núcleos más expuestos a gente de otros países es donde más rápido prende la mecha. Afecta más a Madrid y Barcelona porque son los polos económicos con más densidad de población, también ha pasado en Nueva York, con los transportes públicos abarrotados y mucha actividad social. Aparte que en España o Italia el contacto social es superior a Alemania donde en invierno no hay nadie en la calle, y la gente está más en las casas. Madrid y Barcelona son ciudades compactas con mucho movimiento y una cultura en la que nos gusta estar apretados en los bares, charlar y compartir.

Para abordar la crisis se están tomando medidas sanitarias, por supuesto, económicas y sociales, ¿se está tomando medidas demográficas? Sí se han tenido en cuenta el poblamiento y la demografía, diferenciando en la desescalada entre las provincias menos afectadas, con menor tamaño de la población. Tambien en el hecho de que haya horarios prioritarios para los mayores. Quizás no se ha tocado tanto el tema de los hogares, ya que no todos los abuelos están igual de expuestos. Lo están más quienes residen con gente joven que sale y vuelve. Pero es difícil de controlar un hogar. No llevamos un carne de con quién residimos. Lo que veo es que es un factor que la gente que reside con gente joven es potencialmente más vulnerable. Se podría haber afinado un poco más, nada se ha escrito en el BOE sobre proporcionar medidas alternativas al hogar, como hoteles, para evitar que gente con necesidad de cuarentena no afecte a sus mayores.

¿Cuáles serían sus recomendaciones para el desconfinamiento, de aquí a que haya vacuna o un tratamiento eficaz? No hay un manual para desescalar, no me gusta criticar a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, y menos sin tener la visión completa de lo que está ocurriendo. Pero toda decisión tiene algo de arbitrario. ¿Por qué se decide en base a la edad? ¿70 años? ¿Por qué en vez de la edad no se valora si se está en buena forma o si se tienen problemas respiratorios? Es el problema o la ventaja de que no lo saben exactamente todo de nosotros. Se aplican criterios que se vigilan mejor, pero no todas las personas de 70 que se infectan mueren, hay algunas que lo pasan leve, y hay gente más joven que lo han pasado muy mal. Pero la edad es un factor objetivo fácil de controlar. Y se dan otras incongruencias, como los límites a la movilidad entre provincias. Sería mejor limitar los desplazamientos a un radio de 20km, pero exigiría llevar un GPS en la oreja. Es muy difícil lo que nos está ocurriendo.

¿En qué aspectos de la crisis están trabajando sus investigadores del CED? ¿Qué preguntas se hacen sobre la pandemia? Personalmente miro estructuras de los hogares y la vulnerabilidad de la gente mayor. La dinámica de los hogares a la hora de propagar el covid. Otros estudian cómo nos ha pillado de estado de salud y qué factores subyacentes aceleran estas muertes. Y la crisis. Cómo va a afectar el desempleo en el funcionamiento de los hogares, si se precariza más la precariedad. Después hay enfoques más metropolitanos. Cómo se esparce el virus en unos barrios más que en otros en Barcelona, por ejemplo.

¿Y la pregunta que nos hacemos todos de cómo seremos después de la pandemia? Yo creo que el impacto más grande va a ser en la natalidad y las migraciones, probablemente el menor en la mortalidad y eso acelerará el proceso de envejecimiento de este país. Va a ser una buena estocada a la ya deprimida fecundidad de España. Sobre todo, porque el impacto de la mortalidad es concentrado en el tiempo y, si tomamos medidas y se encuentra una vacuna, puede ser de meses y luego gozaremos de buena salud y esperanza de vida. Pero el impacto en la fecundidad es más a largo plazo y venimos de años malos. Ayudaron los migrantes, pero ese efecto extra de la migración lo vamos a perder. La fecundidad será lo más se agrave, por lo que representa la incertidumbre.