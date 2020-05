Coronavirus.- Mercadona detecta una caiguda del 60% en les vendes d'ambientadors per a automòbil

Així mateix, les vendes d'ambientador per a la casa també cauen aproximadament un 4% "perquè el consumidor no ho percep com un producte de primera necessitat", encara que la companyia comença a observar que el client torna a incorporar de forma progressiva aquest producte en la seua compra habitual, ha informat l'empresa en un comunicat.

De l'assortiment d'ambientadors per al cotxe, elaborat pel Proveïdor Totaler Francisco Aragón a Molina de Segura (Múrcia) i Relevi SPA a Itàlia, la companyia ofereix dos opcions, una per a penjar en el retrovisor i una altra per a posar en la reixeta de ventilació.

D'altra banda, de l'assortiment d'ambientadors per a la casa, elaborats també pel Proveïdor Totaler Francisco Aragón, existeixen diferents opcions per a ambientar la llar amb sprays, elèctrics, varetes o ciris, així com ambientadors per a un ús puntual i per a un ús continu, on es connecta una sola vegada per a mantindre la fragància de forma ininterrompuda.