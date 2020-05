Coronavirus.- Puig i Armengol demanen al Govern central i a la UE una estratègia conjunta per a reactivar vols i turisme

20M EP

Els presidents de la Comunitat Valenciana i Balears, Ximo Puig i Francina Armengol, han sol·licitat aquest dimecres al Govern central i a la Unió Europea una estratègia conjunta per a reactivar amb seguretat la mobilitat europea i l'activitat turística, un sector greument afectat per la crisi sanitària generada per la Covid-19.