Coronavirus.- El Ayuntamiento activa la campaña 'No esperes a no oír nada' contra la violencia machista

"La violencia de género es un problema de todos, que nos afecta y nos duele a todos, y que también entre todos tenemos la responsabilidad de erradicarlo. Su lucha es la de toda nuestra sociedad", ha señalado el alcalde de Granada, Luis Salvador, en una nota de prensa.

Salvador ha abogado por la necesidad de que la sociedad entera se implique desde el principio en la denuncia de las conductas agresivas o situaciones violentas que se produzcan en su entorno y poder evitar así más muertes de mujeres. Así, ha apelado a la importancia de "actuar desde casa" con todas aquellas personas que sean testigos o víctimas directas de violencia de género llamando a los teléfonos 016 o 112.

El regidor ha recordado que las mujeres víctimas de violencia de género son uno de los colectivos de especial vulnerabilidad durante el tiempo del estado de alarma para frenar la pandemia de covid-19, y ha incidido en que, precisamente por eso, el Ayuntamiento de Granada se ha volcado en intensificar sus servicios de atención y ayuda a este colectivo, poniendo también a su alcance recursos de apoyo psicológico, atención social por necesidades económicas, asesoramiento jurídico e información sobre servicios sociales para que "nunca se sientan solas".

El concejal de Igualdad de Granada, José Antonio Huertas, ha aseverado que, ante situaciones de violencia contra la mujer, "toda la sociedad tiene la obligación moral de implicarse y denunciar, ya que la actitud de indiferencia solo beneficia al maltratador, a la vez que nos convierte en sus cómplices".

"Si escuchas desde tu casa golpes, gritos o llanto de mujer, si una amiga te cuenta que su pareja la trata mal o si piensas que alguien de tu familia o entorno está sufriendo violencia de género, te pedimos que actúes porque tu papel es fundamental", ha señalado Huertas, quien ha resaltado que ese es el objetivo de la campaña: "No vale decir, yo no maltrato, así que no me meto. Debemos implicarnos como sociedad".

Enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la imagen del cartel de la campaña muestra a un hombre pegado a la pared, escuchando lo que sucede al otro lado con aspecto de preocupación y alerta ante lo que oye. "El eslogan 'No esperes a no oír nada', pretende reforzar este instante de indecisión apelando a actuar y denunciar", ha explicado José Antonio Huertas.

La campaña consta de cartel, folleto, vídeo para televisiones y medios digitales, así como cuñas de radio. La difusión será acorde a las circunstancias actuales, adaptando los materiales e incidiendo en medios de difusión telemáticos y digitales: web municipal, boletines de igualdad, redes sociales, prensa digital, televisión y emisoras de radio locales.

Por último, el edil de Igualdad ha enviado un mensaje de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y ha informado que el Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, continúa prestando atención social, psicológica y jurídica a las víctimas desde el primer día de esta crisis sanitaria de la covid-19. Para ello, ha concluido, el Consistorio cuenta con un equipo de profesionales con los que se puede contactar a través del teléfono 958 24 81 16 o en la dirección de correo cmam@granada.