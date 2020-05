Así entrena India Martínez para recuperar la figura: sentadillas, 'burpees' y reggaetón a todo volumen

El estado de alarma por el coronavirus ha trastocado la rutina de la población, que se ha visto obligada a abandonar el gimnasio o el deporte al aire libre para entrenar en casa. Y si no, que se lo digan a India Martínez, quien aseguró que había ganado 3 kilos durante el confinamiento y que ya se ha puesto las pilas para ponerse en forma, tal y como ha demostrado en su cuenta de Instagram.

La cantante, de 34 años, ha publicado un vídeo en el que aparece cumpliendo a rajatabla una rutina de ejercicios. Enfundada en ropa de deporte y concentrada para no tirar la toalla, Martínez se muestra haciendo sentadillas y burpees a ritmo de Uptown, la canción de reggaetón de Meek Mill con Farruko.

"Ya no me hago más de rogar. Fuera esos 3 kilos. ¿Quién me sigue? 15 sentadillas y 10 burpees (4 rondas)", se lee en el texto que acompaña al vídeo, que ya registra más de 305.000 reproducciones y recoge 39.200 'me gusta'.

De este modo, la cordobesa demuestra que hacer ejercicio de una opción sana para sobrellevar el confinamiento, lo que ha provocado los aplausos de sus seguidores, entre los que se encuentra el actor Miguel Ángel Silvestre. "Power!", ha comentado en la publicación, ya que él también es fiel a la rutina de deporte, al igual que la influencerTamara Gorro, quien ha reaccionado con corazones.