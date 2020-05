IU ve "irresponsable" que el Gobierno C-LM pida entrar en la fase 1 tras aumentar contagios y fallecidos

"Los consejos de los técnicos sanitarios se deben tener en consideración en este momento, ya que lo importante es la salud de todos y de todas y no el futuro político de Emiliano García-Page".

"Nos resulta cuanto menos sorprendente que en la región dónde se ha alcanzado el porcentaje de mortalidad más alto de todo el Estado español y cuando la provincia de Ciudad Real está alcanzando el más alto de todo el mundo, el Gobierno regional pueda atreverse a decir que han hecho una buena gestión de la crisis sanitaria", ha defendido Crespo, según ha informado la federación de izquierdas en nota de prensa.

"Además supone una tremenda irresponsabilidad conociendo los datos de hoy de Castilla-La Mancha donde de nuevo se ha producido un incremento de contagios y fallecidos por COVID-19" ha explicado Crespo.

"Resulta inconcebible que en esa salida hacia delante, que está buscando la Junta de Comunidades para tapar sus errores pasados, pongan de nuevo en peligro la salud de todos y echen por tierra el esfuerzo que todos los castellanosmanchegos han estado realizando durante estos 2 meses", ha defendido.

"El Gobierno regional no puede volver a equivocarse, no puede precipitarse en la adopción de una decisión tan importante y no puede tapar su lamentable gestión pretendiendo estar entre las comunidades autónomas que tienen mejores datos" ha añadido el líder de la formación de izquierdas, para quien "no sería asumible que se dejara influir por sectores económicos, tomando decisiones desde sus casas, anteponiendo sus beneficios empresariales a la salud de la población".

Por todo ello, ha terminado pidiendo al presidente regional que "no se oculte tras la propaganda, queriendo aparentar que nos encontramos en una situación mejor que la que tenemos, y cometa nuevos errores que ponga en peligro el esfuerzo realizado y por todos los castellanosmanchegos".