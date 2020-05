Oposición censura a la Junta que la pandemia ha puesto en solfa la promesa de extensión de la banda ancha

En el turno de intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, al término de la exposición del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la comisión correspondiente en sede parlamentaria, donde ha desgranado lo relizado por su departamento en la actual situación de crisis, la representante del PSCyL, María Rodríguez Díaz, ha sido la más crítica en materia de extensión de la banda ancha, precisamente en un momento donde el teletrabajo y la educación de los niños a distancia es crucial.

Así, al respecto, la socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que actualmente el 28,25 por ciento de la población en la comunidad, cerca de 250.000 personas, aún no cuenta con más de 10 megas, mientras que otras 130.000 ni siquiera llegan a los 2 megas, y ello a pesar de las promesas del consejero de alcanzar los 30 megas y el cien por ciento del territorio regional al final de la legislatura.

Frente a tales acusaciones, el aludido ha sido categórico al asegurar que su compromiso sigue siendo firme. "No era una opción antes de la pandemia y mucho menos ahora", ha indicado Suárez-Quiñones tras recordar que sigue en pie la promesa de invertir esta legislatura un total de 130 millones, 50 de ellos entre la Junta y las diputaciones, para cubrir todo el territorio con 30 megas y, además, dar un salto muy cualitativo en el ámbito de la administración electrónica.

En su turno, la socialista también ha echado en cara a la Junta no haber atendido sus propuestas en la lucha contra la pandemia, como reconvertir a las brigadas de lucha contra incendios para tareas de desinfección-al igual que en Galicia y Castilla-La Mancha-y no reaccionar hasta tres semanas después, así como las ayudas "ya comprometidas, escasas y tardías en materia de vivienda" o las contempladas en el sector del transporte, "convirtiendo a los ayuntamientos, como siempre, en paganinis de la situación".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos Reyero, tras unas primeras palabras de agradecimiento al titular de Fomento por la actitud de colaboración y cercanía en este periodo de crisis, ha pasado al ataque al afear, a su juicio, el intento de Suárez-Quiñones de "colgarse medallas" cuando alude al éxito en Castilla y León en la adquisición de material de protección sanitaria por ser de las primeras comunidades en ponerse a trabajar en ello.

"No hay ninguna administración en este país que pueda decir que se puso pronto a trabajar, y si no que se lo digan a los profesionales sanitarios y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales", ha incidido Santos Reyero, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha calificado de "muy desafortunadas" las manifestaciones del consejero, no sin antes insistir en que todas las administraciones "han llegado tarde".

Con todo, el consejero no ha reculado y ha mantenido que Castilla y León "fue de las primeras, sino la primera comunidad, en recibir material de protección sanitaria", y ello gracias, como así ha apostillado, a que fue de las primeras que operó en el mercado chino garantizando el éxito de las operaciones, "sin compras fallidas", a diferencia de otras CCAA o del propio Gobierno.

El procurador de UPL ha censurado también la "falta de coordinación" en los protocolos de actuación en materia de Protección Civil, ha demandado el uso de alguno de los cuatro aeropuertos en Castilla y León para la llegada de material EPI-en lugar de centralizar todo desde Zaragoza-y ha lamentado, "por su tardanza", las ayudas por 5,4 millones de euros al alquiler para arrendatarios en situación de vulnerabilidad anunciadas y que aparecerán publicadas este jueves en el Bocyl.

Respecto de la infrautilización de los aeropuertos, el consejero, en el turno de réplica, ha incidido en que el material EPI podría haber llegado a Castilla y León perfectamente a través de cualquiera de sus cuatro terminales, como así ha ocurrido con Zaragoza, Vitoria o Madrid, si bien ha recordado "que ello no ha sido posible porque tales instalaciones carecen de estructuras para la descarga del material.

"PERSONAS FRENTE A IDEOLOGÍAS"

Por su parte, el portavoz 'popular' en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, el procurador Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares, ha abogado por anteponer a las personas frente a las ideologías particulares de cada uno, ya que aunque a veces les separan "con muchísima diferencia", ahora les une el objetivo común de querer erradicar al virus.

En su intervención, ha destacado la transversalidad de la Consejería dirigida por Suárez-Quiñones, así como su capacidad de respuesta inmediata en un momento en que la sociedad demanda ejemplaridad y transparencia a las instituciones.

"Castilla y León se ha caracterizado en el último mes y medio por comparar numerosísimo material sanitario, actuar con rapidez y coordinación", ha destacado el procurador.

Asimismo, ha elogiado el esfuerzo en materia de telecomunicaciones para asegurar la continuidad de la labor institucional a través del teletrabajo, al tiempo que ha contribuido a reducir la movilidad y, por consiguiente, la posibilidad de contagio. De cara al futuro, ha agregado, todas estas circunstancias servirán para "avanzar en la concienciación de una nueva forma de trabajar".

En la misma línea, la procuradora de Ciudadanos (Cs) Blanca Delia Negrete, ha considerado fundamental mantener una postura de lealtad a través de la máxima coordinación entre instituciones: "Es necesario dejar a un lado elementos accesorios y centrarse en atender materias sociales".

Dada la importancia de esta colaboración, ha pedido que la misma línea se mantenga "más allá de la pandemia" para asegurar su futuro control y la cobertura de las necesidades de los ciudadanos. "Los puentes entre administraciones locales deben mantenerse y fortalecerse", ha incidido.

Asimismo, Negrete ha solicitado la extensión de las ayudas de condonación y moratoria a vivienda pública del alquiler y compra más allá del fin del Estado de Alarma, en especial para los jóvenes. "Consideramos acertada la batería de medidas impulsadas por la Junta de Castilla y León, pero no podemos olvidar el pésimo escenario macroeconómico que se avecina en nuestra Comunidad"

Respecto al fortalecimiento de las telecomunicaciones y tecnologías digitales, Negrete ha advertido de que la pandemia ha reorganizado modelo de trabajo ya que "el teletrabajo ha venido para quedarse".

"Ahora que los hogares se han convertido en oficinas improvisadas, deben implantarse las infraestructuras de forma efectiva y el futuro de Castilla y León debe ocupar mayor tiempo de análisis y debate", ha aseverado.

Por ello, ha reclamado apostar por un marco tecnológico transversal que permita al medio rural "dar el salto a la España conectada y digitalizada" y garantizar una infraestructura digital de "verdadera fortaleza", ya que considera que "de ello dependerá la capacidad de afrontar crisis".

En su turno de dúplica, el consejero ha recordado que hay 130 millones de euros comprometidos en este ámbito por la Junta de Castilla y León, 50 de ellos procedentes de presupuestos autónomos y que, junto al esfuerzo de compañías privadas y del Gobierno central, permitirán alcanzar un servicio cercano al 100% en Castilla y León y contribuirá a dar un "salto cualitativo" a la administración electrónica y que, al mismo tiempo, precisará de un nuevo compromiso "firme" de inversión.