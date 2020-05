Faci advierte de que la vuelta a las aulas para facilitar la conciliación será "muy limitada"

En rueda de prensa, se ha remitido a la Conferencia Sectorial de Educación que se va a celebrar el próximo miércoles, 14 de mayo, entre las Comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, que deberá concretar esta propuesta que se plantea para la segunda fase de desescalada del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, prevista para el 25 de mayo, reunión donde "haremos las valoraciones oportunas" sobre esta cuestión.

No obstante, ha adelantado que en este fin de curso "va a ser imposible abrir los comedores escolares y no va funcionar el transporte escolar" por lo que esa conciliación va a ser "tremendamente limitada".

Sobre la posibilidad planteada por la directora general de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Carmen Martínez Urtasun, este martes, de que se estudia de que menores de hasta 12 años puedan acudir al colegio para facilitar la conciliación, Faci ha comentado que es una cuestión "delicada".

Según ha explicado, en el caso de los 0 a 6 años "es una etapa no obligatoria" por lo que "no tiene por qué haber acción educativa", mientras que de 6 a 12 años sí. No obstante, ha dicho que plantearán en la Conferencia Sectorial "qué pasa con los mayores de 6 años cuyos padres tienen necesidad de conciliar".

Ha añadido que, en todo caso, la actividad lectiva va a ser hasta el final de curso "a distancia" porque "no tiene sentido dejarla para volver al aula y hacer una actividad presencial" y "no se pueden mantener dos modelos en paralelo en estos momentos".

INAMOVIBLE

Faci ha apuntado que se va a mantener "inamovible" la orden del Gobierno de Aragón que fija el desarrollo del curso escolar 2019-2020 en el último trimestre, publicada la semana pasada, que es "muy extensa y concreta para facilitar la toma de decisiones a los profesores" y que contempla que "no se va a reanudar la actividad lectiva presencial", para remarcar que se va a "reforzar más" el plan de educación a distancia de aquí al fin de curso.

El consejero de Educación ha aclarado que la excepción serán las tutorías con los alumnos de segundo de Bachillerato que están preparando la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) y los estudiantes de segundo de Formación Profesional que han de realizar una prueba extraordinaria, que podrán ser tutorizados, por ejemplo, con cita previa, si bien los centros van a tener "plena autonomía organizativa".

En relación con la EvAU, ha comentado que se ha pasado de 14 a 80 sedes para realizar los exámenes, con una organización comarcal "para evitar desplazamientos y la concentración de alumnos". Ha recordado que tendrá lugar del 7 al 9 de julio y en el caso del transporte que se va a habilitar, se implementarán las limitaciones que marquen las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad.

Faci ha descartado poder aplicar la incorporación normalizada a las aulas durante al menos una semana a final de curso, posibilidad que formuló hace una semana, ya que ha aclarado que era un planteamiento para aplicar "en un escenario en el que no hubiera restricciones respecto al coronavirus", algo que en las fases de desescalamiento propuestas "no se está dando".

Ha apostillado que se va a introducir una modificación en la orden de fin de curso respecto a las Escuelas Oficiales de Idiomas ya que en ella se traslada a septiembre la prueba de certificación, "pero no hablamos de la segunda convocatoria", que ahora se va a incluir y que también será en septiembre.

PRÓXIMO CURSO

El consejero de Educación ha manifestado que el Departamento trabaja en planes de contingencia "a corto, medio y largo plazo" desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus y sobre el próximo curso académico, ha indicado que se trabaja "en diferentes escenarios", incluso en que no puedan abrirse las aulas.

No obstante, ha estimado que es "prematuro" definir cómo va a ser ese regreso del mes de septiembre ya que dependerá de la evolución de la pandemia y de las restricciones que fijen las autoridades sanitarias. Ha añadido que espera que la ministra de Educación, Isabel Celaá, "nos dé más información sobre cuál es la situación y cuáles son las previsiones" en la reunión del próximo 14 de mayo.

En este contexto, el consejero ha opinado que la escuela rural ofrece "fortalezas" porque el número de alumnos por aula es más bajo, para asegurar que se van a tener en cuenta sus singularidades a la hora de planificar el curso 2020-2021.

También se ha referido al servicio de comedor, que ha dicho que es "muy demandado" y "cumple una función social y educativa", donde se actuará según las indicaciones de la autoridades sanitarias en cuanto a aforo permitido y medidas higiénico sanitarias, "que aplicaremos escrupulosamente".

SINDICATOS

El consejero ha asegurado que el Departamento de Educación "en todos los casos" cuenta con los sindicatos "y más en este momento de situación excepcional" y la directora general de Personal "se reúne todas las semanas con la mesa sectorial".

Según ha dicho, se va a seguir "informado, escuchando y participando con las organizaciones sindicales de las decisiones que se tomen con respecto al curso escolar".

En relación a la realización de test a los docentes, el consejero ha indicado que se seguirán "todas las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias, que son las competentes en marcar los protocolos de seguridad para la renovación de las actividades lectivas", para remarcar que todas las decisiones tienen como objetivo "garantizar la salud de todos los ciudadanos" y "el desarrollo de los procesos educativos de los alumnos".