Un satisfyer provoca el momento más embarazoso de Mila Ximénez con su médico: "Se puso un poco nervioso"

Mila Ximénez intervino este martes en Sálvame para contar cómo está viviendo la desescalada. La periodista se mostró visiblemente entusiasmada, ya que por fin ha podido salir de casa después de estar 50 días cumpliendo la cuarentena. Eso sí, desde que se proclamó el estado de alarma, ha tenido tiempo para todo, como cuidarse, teletrabajar e incluso enfrentarse a un momento embarazoso.

Estos días la colaboradora de televisión ha estado tratándose de un herpes zóster, una inflamación de los nervios debajo de la piel. Por ello, recibió la visita de su médico a casa, donde vivió uno de los momentos más incómodos de su vida, según contó, a raíz de la presencia de un satisfyer en su salón.

"Vino un amigo a casa a prepararme el pelo y le dije que 'mira, me han regalado esto [el juguete sexual], pero no lo quiero, llévatelo'. Lo dejé encima de la mesa. Entonces llegó el médico... y yo vi que se puso nervioso", avanzó la tertuliana en el programa de las tardes de Telecinco.

Mila dejó el satisfyer en la mesa del salón, llegó el médico a su casa y se sentaron ambos en la mesa sin saber Mila que el satisfyer estaba ahí.



El médico se puso nervioso ante la situación y quiso seguir con la charla en la cocina.



"Empiezo a hablar con él de lo que me pasa y me dice que 'podemos ir a la cocina, igual estamos más cómodos", continuó explicando ante la mirada atónita de sus compañeros en el plató. "Me he muerto de vergüenza, lo voy a devolver porque no lo estoy utilizando...", reconoció Ximénez, entre risas.

Y es que no fue hasta que la periodista salió con las recetas en la mano cuando descubrió que el aparato estaba en medio del salón: "Qué habrá pensado ese señor", valoró, asegurando que tiene ganas de volver a recuperar la ilusión: "Creo que lo voy a reponer por un ser vivo, que ya toca".