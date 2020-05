Imelsa.- La UCO desvetla que l'Olímpic de Rus va rebre diners de contractistes de Xàtiva i de factures falses a Imelsa

Segons ha pogut saber Europa Press, així consta en l'informe aportat al Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que investiga diverses peces del cas Imelsa, entre elles, una secreta sobre l'Olímpic en la qual està investigat Alfonso Rus i set persones més.

Respecte a la primera de les operatives analitzades en l'informe policial, les aportacions de diners, el jutge acorda en una resolució prendre declaració, en qualitat d'investigats, a funcionaris o tècnics intervinents en les operacions: Rus i altres deu persones més.

Així mateix, el magistrat cita per a interrogar com a investigats l'administrador de l'empresa Ommega Mmoe i Emilio Llopis, excap de Gabinet de Rus en la Diputació. Hauran de declarar com a testimonis persones que van intervenir en l'entrega d'aportacions dinerarias al club relacionades amb Cleop, Franjuan Obres Públiques, Llanera Urbanisme, Asfalts Guerola, Acciona Infraestructures i Inditec.

En relació amb la segona operativa analitzada per la UCO, relativa a la facturació falsa, el jutge cita a declarar com investigats representants de Meydis; Gestió Gràfica 2000; Soluciones Gespa Artificial i Multiservicis Catalá i Miguel Bailach (diputat provincial i alcalde de Massamagrell en el moment dels fets).

El cas Imelsa consta d'una desena de peces investigades en el mateix jutjat, el 18 de València, algunes d'elles pràcticament instruïdes. El cas es va destapar l'any 2016 i va portar a investigar tots els regidors del PP en l'Ajuntament de València, excepte un, per un presumpte blanqueig de capitals de 50.000 euros i delicte electoral.

Així mateix, en altres peces s'investiga el pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de l'empresa pública Ciegsa, dependent de la Conselleria d'Educació i encarregada de la construcció de les infraestructures educatives a la Comunitat Valenciana; o el suposat falsejament en l'adjudicació l'any 2013 del contracte del call center -centre d'atenció telefònica de l'empresa pública- per dos milions d'euros.

El jutjat també investiga presumptes irregularitats atribuïdes a responsables de Ciegsa en adjudicacions de contractes per a construir col·legis; un suposat blanqueig de capitals que provenia de mossegades presumptament de Rus a través de la mercantil Geneva; o contractes que va poder manipular l'exgerent d'Imelsa i autodenominat 'ionqui dels diners', Marcos Benavent.