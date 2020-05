López de Hita (Cepyme); "Para salir esta la crisis todos tenemos que arrimar el hombro"

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que las empresas tienen una "preocupación objetiva" ante "la dificultad para adoptar las medidas que ha impuesto el Gobierno como requisito para poder reabrir" los negocios. Además, hay "incertidumbre" ante la desescalada, "un periodo de tiempo en el que desafortunadamente se va a ver muy aminorado el consumo".

"A esta aminoración del consumo se añade la deuda acumulada durante este tiempo en el que las empresas no han podido desarrollar su misión, por lo que hay preocupación". López de Hita ha opinado que, dadas las circunstancias, la reactivación del consumo va a ser lenta como consecuencia de la detracción del turismo y por la situación de incertidumbre económica en la que se encuentran muchas familias.

El presidente de Cepyme-Aragón ha dicho que las empresas necesitan ayuda para seguir adelante, aunque ha reconocido que parte de las medidas que ya se han tomado están ayudando a paliar la situación, "pero se podría hacer más".

"En algunos casos ha habido aplazamiento de los gastos de alquiler, algunas empresas han podido acceder a los créditos ICO, se han postergado o aplazado el cobre de algunos impuestos, pero todo esto se va acumulando y la empresa tiene que hacer frente, llegado el momento, a esa deuda acumulada".

Para apoyar a estas empresas, ha abogado por fomentar el consumo e implantando campañas de apoyo. En este punto, ha reconocido que conceder ayudas de dinero a fondo perdido es "muy complicado" porque puede haber "agravios comparativos dando dinero a quien no lo necesita y restringiéndolo a quien lo necesita" pero "habría que analizar sector por sector y caso por caso".

No obstante, ha remarcado que "lo que no se puede consentir es que haya empresas abocadas a la desaparición por no haber contado con las ayudas necesarias" para superar esta crisis económica.

Sobre los equipos de protección individual, ha precisado que hay empresas pequeñas que siguen teniendo problemas para encontrarlos. "A esto hay que añadir que se enfrentan a un sobrecoste porque tienen que dedicar tiempo y dinero a elementos de protección, por lo que ven afectada su situación económica, es un coste añadido en su balance".

En comparación con la crisis de 2008, el responsable de Cepyme en Aragón ha evidenciado que ahora se ha paralizado "de golpe todo el proceso productivo" y que "a diferencia de entonces, las entidades bancarias disponen de liquidez muy abundante, otra cosa es que tengan criterios muy restrictivos a la hora de conceder créditos".

"La situación es distinta porque ahora se está provocando un daño social repentino que en 2008 no se provocó y, a ello, es a lo que tiene que aportar el Estado todos los medios de los que dispone e incluso de los que no dispone", ha resaltado.

RECONSTRUCCIÓN

Cepyme forma parte de la Mesa para la Reconstrucción Económica y Social de Aragón que ha puesto en marcha el Gobierno con todos los partidos políticos, agentes sociales y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

"Tenemos que diferenciar entre la situación que existe en Aragón y en el conjunto de España. En Aragón desde el primer momento, teniendo ya una larga tradición de diálogo, se ha constituido una mesa técnica con personal especializado en la que se habla, se negocia y se trabaja en equipo. A nivel nacional me consta que hay grandes divergencias y no se ha contado debidamente con la patronal y los sindicatos a la hora de negociar y exponer los problemas".

En este punto, ha apostillado que en momentos "tan duros" como los actuales "todos los esfuerzos deberían estar orientados hacia la recuperación económica y hacia paliar las consecuencias sociales de esta crisis", por lo que ha lamentado que siga habiendo "enfrentamientos y muy malos modos a la hora de practicar la política".