El Ayuntamiento de Pamplona recuerda a Tomás Caballero, asesinado por ETA hace 22 años

La declaración, consensuada por Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, constaba de tres puntos. EH Bildu ha apoyado dos de ellos y se ha abstenido en el tercero. Debido a la crisis del coronavirus, este año Ayuntamiento no ha podido organizar el tradicional acto de recuerdo en el cementerio de Pamplona.

Con el texto aprobado, en el primer punto se rinde homenaje a la figura de Tomás Caballero y se traslada a su familia el reconocimiento de todos los grupos municipales. En el segundo punto se invita a los ciudadanos a que "honren de manera individual la memoria de Tomás Caballero ante la imposibilidad de organizar actos multitudinarios" por la crisis del coronavirus.

Ya en el tercer punto, se resaltan "los valores de libertad, justicia y paz que defendió con su vida Tomas Caballero y que siguen siendo igual de necesarios tras la extinción de la banda terrorista ETA".

La edil de Navarra Suma Ana Elizalde ha lamentado que no haya sido posible obtener la unanimidad de todos los grupos para aprobar la declaración, puesto que EH Bildu no ha respaldado el tercer punto, porque "no puede votar a favor de la expresión de que los valores de Tomás Caballero siguen siendo necesarios tras la extinción de ETA". "La condena al terrorismo no puede tener matices, o se condena o no se condena", ha dicho Elizalde, para afirmar que "desde Bildu siguen en su vieja normalidad".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, ha asegurado que comparte "todo el trasfondo de la declaración" pero ha dicho que le habría "gustado" que "hubiera habido un poco más de flexibilidad para un cambio de redacción" en el tercer punto. "Queremos que quede muy claro que queremos rendir un homenaje a Tomás caballero, trasladar a su familia el recuerdo y todo nuestro apoyo, y decir alto y claro que los valores que defendió de libertad, justicia y paz permanecen hoy perfectamente vigentes", ha afirmado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha señalado que el asesinato de Tomás Caballero fue "un suceso que causó enorme dolor e impacto en nuestra ciudad" y ha dicho que su grupo "siempre ha reivindicado el recuerdo de Tomás Caballero como representante del pueblo pamplonés y su compromiso personal e institucional con la libertad y la democracia, valores que le costaron la vida". Además, ha apuntado que "no podemos comprender que haya fuerzas políticas que se resistan a pedir perdón y condenar lo ocurrido", aunque "sería injusto negar todo lo que hemos avanzado en democracia y convivencia desde la derrota de ETA".

Finalmente, el concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha subrayado que Tomás Caballero "fue asesinado mientras estaba ejerciendo sus funciones y probablemente por ello mismo". "Nosotros condenamos lo sucedido y ello no obsta para que creamos que, siendo un miembro de este Ayuntamiento, debamos tener todos los años un momento de recuerdo de aquellos hechos y de la persona", ha dicho, para lamentar que no haya habido unanimidad, señalando que "no entendemos mucho donde se produce el problema" para que EH Bildu no haya apoyado totalmente la declaración.

Antes de concluir el pleno, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ya recuperado del coronavirus y que ha asistido a la sesión, ha recordado a Pepe Núñez, quien fuera concejal del PP en Pamplona entre 2011 y 2015 y fallecido recientemente a causa del coronavirus. "Recordamos a nuestro queridísimo compañero de este salón de plenos y buen amigo Pepe Núñez, que falleció a consecuencia de este terrible virus", ha señalado.