Podemos pide la nacionalización de industrias asturianas y Barbón dice que Asturias no tiene capacidad para ello

20M EP

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Lorena Gil ha instado este miércoles al presidente del Principado a tratar de manera urgente la necesidad de nacionalizar las industrias asturianas. "No estoy hablando de abrir un debate futuro, no, hablo de urgencia, no basta con retórica son urgentes las soluciones", ha indicado Gil.