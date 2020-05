Barbón reconoce errores en la gestión del COVID-19 y dice que "no desea esa presión ni al mayor de los enemigos"

"Errores muchos, le soy sincero. No voy a venir a ponerme galones de los aciertos, sino a reconocer los muchos errores que hemos cometido todos los gobiernos, dos principalmente: un exceso de confianza y otro error que pasa porque los gobiernos no estábamos preparados para gestionar una pandemia de este tipo" ha dicho Barbón.

Adrián Barbón respondía así a la pregunta planteada por el portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, en el pleno que se celebra en el Parlamento asturiano.

El presidente del Principado ha asegurado que la presión de gestionar esta crisis es muy alta. "Aquí entró un presidente y saldrá otro. La presión que tengo gestionando esto no se la deseo al mayor de los enemigos", ha dicho Barbón, que ha indicado que "no había manual de gestión de una pandemías en el cajón".

Adrián Barbón ha querido poner en valor el trabajo de todos los parlamentarios asturianos durante estas semanas y ha rechazado el "seguidismo" del que le ha acusado el portavoz de Vox.

Como ejemplo de alguna de las medidas del Gobierno asturiano, ha manifestado que el 29 de febrero se constituyó en Asturias el comité de coordinación del coronavirus y el 9 de marzo con un sólo caso se cerró un colegio entero en la región. "No obstante le agradezco la reseña de nuestros errores porque nos vendrá bien", ha añadido Barbón.

Y es que desde Vox, Ignacio Blanco, ha manifestado que si bien comparte que la pandemia no es culpa ni de Barbón ni de su gobierno, si que ha habido seguidismo del gobierno de Pedro Sánchez, "el peor gestor del mundo". También ha criticado el relato laudatorio de los consejeros asturianos que a su juicio "difiere mucho de cuando se habla con los profesionales".

"Usted reconoce que se cometen errores pero no nos dice los que comete concretamente su Gobierno, nos habla de errores de todos los Gobiernos pero no concreta. Si quiere lealtad usted debe ser leal con la oposición, no puede ocultar debajo de la alfombra los errores. Si se han cometido errores debe haber dimisiones", ha manifestado el portavoz de Vox.

Así, Blanco ha indicado que los buenos datos que refleja la región se deben al aislamiento de algunas zonas del Principado, un aislamiento endémico, y que ahora es "injusto que se arrogue los buenos datos".

"No conocemos tasa de infección en sanitarios, la residencias de mayores acumulan el 60% de los fallecidos porque no hubo anticipación, tampoco la hubo en educación, ni la hubo en economía. Sean sinceros con los asturianos y así lograrán el apoyo en esta Cámara", concluyó Blanco.