Por color o por forma, estos son algunos de los coches más excéntricos que circulan por el mundo

Los coches de lujo son elegantes y llamativos bien sea por sus formas o por su potencia, pero en muchos casos, también atraen todas las miradas por la excentricidad de sus características. Ver deportivos en colores imposibles o en tamaños exagerados es algo a lo que los famosos y las celebridades nos tienen acostumbrados.

Aquí hay un recopilatorio de algunos de los vehículos que, por una razón u otra, están considerados algunos de los modelos más excéntricos que hay rodando por el mundo.

En esta lista no podía faltar el conocido Audi de Justin Bieber. Aunque ahora ya no parece tanto aquel adolescente que un día escupió a sus fans desde una ventana, no podemos olvidar ese Audi R8… en versión leopardo.

A este Audi R8 del cantante no le falta de nada. Eso sí, el motivo de la carrocería algo hortera. 365LUXURYCARHIRE

Gracias a esta recopilación hemos descubierto que Paris Hilton y la rapera Nicky Minaj tienen gustos en común. Entre ellos, el color de las carrocerías de sus coches: la primera tenía un Bentley GT Continental en rosa chicle y, la segunda, un Lamborghini Aventador del mismo tono. No sabemos si son excéntricos o, simplemente, horteras.

Desde luego, el tono rosa de la carrocería de este Lamborghini se deja ver desde lejos. Pinterest

Aunque, siguiendo con colores chillones, tampoco podíamos dejar pasar el enorme Mercedes G550 amarillo fosforito que Kayne West le regaló a Kim Kardashian o el Bugatti Veyron dorado y brillante del rapero Flo Rida.

Un Bugatti recubierto de oro es una cosa que no puede dejarse de fotografiar. Pinterest

Hablando de coches grandes, incluimos en esta lista de excentricidades la pick up Ford F-650 del ex jugador de baloncesto Shaquille O’Neal. Para nosotros quizás sea un coche descomunal (sobre todo por el tamaño de esos neumáticos), pero lo más probable es que estuviera a la altura para los 2’16 metros de Shaquille y sus casi 150 kilos de peso.

El ex-jugador de la NBA tiene una colección de excéntricos vehículos entre los que destaca esta pick-up Ford F-650. Impresionante.

Lapo Elkann, relacionado con la conocida familia italiana Agnelli (dueños de Fiat y de la Juventus), decidió apostar por un modelo de Ferrari 458 un poco particular: carrocería de camuflaje. Mario Balotelli trató de seguir la tendencia con su Bentley GT Continental, pero no le salió tan bien.