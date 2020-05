Aimplas desenvolupa nous test ràpids de sang, orina i fluids per a la detecció de la Covid-19

L'Institut Tecnològic del Plàstic Aimplas està desenvolupant nous test ràpids de sang, orina i fluids per a la detecció de la Covid-19, a través del desenvolupament d'una tècnica diagnòstica ràpida, econòmica i eficient, basada en la modificació de nanopartícules d'or per a detectar anticossos del SARS-CoV-2 o bé el seu antigen.

Segons ha informat el centre en un comunicat, es tracta d'una tècnica basada en nanopartícules d'or "escalable industrialment i aplicable a l'assistència sanitària, per al diagnòstic ràpid i precoç de la infecció en humans".

Aimplas subratlla que, davant la "crítica situació" produïda per l'aparició d'un nou virus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, els sistemes sanitaris "s'han vist desbordats tant per a detectar nous casos com per a tractar els casos ja existents" quan "una ràpida detecció d'aquest nou patogen és fonamental per a aïllar i tractar als nous pacients, així com als asimptomàtics, frenant així l'increment exponencial de contagis".

Actualment, s'estan usant diversos mètodes de detecció: la PCR (Polymerase chain reaction) i l'immunoassaig, encara que, d'acord amb el centre tecnològic, "cap de les dues tecnologies és perfecta i cadascuna té els seus avantatges i desavantatges quant a temps de resposta i sensibilitat". Cap dels kits emprats està sent produït per una empresa espanyola.

La tècnica en la que treballa l'Institut Tecnològic del Plàstic està basada en desenvolupaments previs del centre tecnològic empleats en el diagnòstic del càncer de pròstata i és escalable industrialment i aplicable a l'assistència sanitària per al diagnòstic ràpid i precoç de la infecció en humans a través de l'orina, la sang o els fluids respiratoris.

Durant aquest mateix mes de maig s'ha previst iniciar els assajos de validació sobre mostres reals en col·laboració amb dues unitats d'investigació d'hospitals de la Comunitat Valenciana: la de l'ISS La Fe i la de la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València. Després, el desenvolupament estarà a punt per a eixir al mercat.

L'impacte esperat és contribuir al diagnòstic dels contagis "de manera eficaç i ràpida amb un menor cost econòmic", la qual cosa és "de gran transcendència sobretot en l'actual situació d'estabilització de la corba, quan és necessari realitzar milions de test per a identificar i aïllar a contagiats i pacients asimptomàtics per a evitar el repunt de contagis".