CSIF cree que las instrucciones de Educación contravienen la legalidad al instar a docentes al aprobado general

"La instrucción tampoco contempla criterios objetivos para la evaluación del tercer trimestre y la finalización del curso y carga toda la responsabilidad al profesorado, aumentando la presión social hacia ellos. Insultos, hostigamiento y amenazas es lo que están sufriendo muchos docentes de Castilla-La Mancha por parte de las familias y alumnos en referencia al aprobado general, y este documento agrava la situación", ha indicado CSIF en nota de prensa.

Y es que este sindicato ha denunciado que esta instrucción aumenta el trabajo burocrático de los docentes, a los que ahora se les ordena realizar un informe individual, además de que se "minusvalora su trabajo y dedicación".

"La orden es clara, casi amenazante, al aludir a que la no promoción o no titulación de un alumno debe estar sólidamente argumentada", ha lamentado CSIF, que ha preguntado a la titular de Educación, Rosa Ana Rodríguez, "si es que hasta ahora los docentes no argumentaban sólidamente la no promoción o no titulación de un alumno".

"A ello se suma que dicho documento se ha hecho, como la gran mayoría de actuaciones de esta Consejería, de espaldas a los sindicatos, ignorando su legitimidad como representantes del profesorado", ha añadido la central sindical, para quien "los docentes de la región se sienten abandonados al no contar con parámetros claros, pues no se ha dicho nada oficialmente sobre el regreso presencial a las clases y están a la espera de cómo proceder con claridad".

Por otro lado, el sindicato considera que a la Administración regional "le debería preocupar el absentismo académico de muchos alumnos, que al oír y leer por boca de la ministra y de la consejera de Educación de Castilla-La Mancha que sólo se va a tener en cuenta la nota de la primera y de la segunda evaluación para obtener la nota final, han dejado de estudiar o no han entregado ni un solo trabajo o actividad de las propuestas por el profesorado desde el 13 de marzo".

Por último, CSIF ha defendido que la Consejería debería haber movido ficha para conocer el estado de sus casi 29.000 trabajadores y preguntar por su salud laboral. "En situaciones de teletrabajo no se distingue entre jornada laboral y tiempo libre, lo que provoca que los docentes pueden llegar a convertirse en 'esclavos del trabajo' para mantener la enseñanza pública: hay docentes que dedican 14 horas diarias al trabajo relacionado con la educación, otros dan clase por videoconferencias en horarios fuera de su período lectivo estipulado", ha concluido.