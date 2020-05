El PP propone "ayudas directas a autónomos y pymes riojanos para mantener el empleo"

A su vez, ha insistido en la necesidad de que, de manera inmediata, "se aplacen al menos hasta final de año todos los pagos que autónomos y pymes tienen que realizar a la administración pública, para que retengan parte de su renta y puedan mantener el empleo cuando puedan abrir sus negocios".

A este respecto, ha señalado que es preciso flexibilizar los ERTES y prolongarlos más allá del Estado de Alarma, una medida que ha contribuido a salvar millones de empleos y que fue aprobada por el Partido Popular en su reforma laboral, tan criticada por el PSOE.

Del mismo modo, ha propuesto una rebaja de impuestos inmediata. "Bajar el IRPF a trabajadores que han perdido su empleo, afectados por un ERTE o a los autónomos. Bajar el Impuesto de Sucesiones Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el recibo del agua, de esa manera compensaremos las pérdidas de muchas empresas y autónomos por dos meses de cierre".

Alfonso Domínguez ha realizado estas afirmaciones hoy, día 6, en el transcurso de una rueda de prensa que ha comenzado con un recuerdo a los 336 riojanos fallecidos por el Covid-19 y con el reconocimiento a quienes han trabajado sin descanso contra el virus para protegernos a todos (sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores esenciales). Para todos ellos, ha recordado, el PP lleva semanas pidiendo un reconocimiento emocional y también económico, "una paga extra que nunca compensará el esfuerzo que han realizado por nosotros pero sí servirá para agradecerlo".

"Hoy, en La Rioja, hay 2.902 parados más que hace un año, 21.680 riojanos en un ERTE y hay 20.000 autónomos riojanos ahogados por la inoperancia del Gobierno de La Rioja. Una inacción que también afecta a agricultores y ganaderos o del sector del vino. Todos ellos conforman la realidad más dura, además de la sanitaria, de La Rioja de hoy. Una realidad que el Gobierno de La Rioja ha abandonado. Ahora mismo, media un abismo entre la realidad de la calle, la situación económica, y el Gobierno de La Rioja", ha señalado.

"Concha Andreu ha decidido esconderse ante la situación, por eso no escucha. No escucha a los autónomos, a los representantes de la hostelería, a las pymes, corazón de nuestro tejido empresarial. Andreu y su Gobierno no han entendido todavía la profundidad de esta crisis y como les pasó en la gestión sanitaria va tarde y por detrás de la realidad", ha subrayado.

Alfonso Domínguez ha apuntado que "el carácter, la fuerza y la determinación de los riojanos nos va a sacar adelante, pero necesitan acciones decididas de su Gobierno Regional. Hay que ponérselo un poco más fácil a los empresarios, a los trabajadores, a los autónomos. Hay que escuchar a todos sin dejar a nadie atrás. Por eso el Partido Popular ha propuesto una Comisión en el Parlamento de La Rioja donde se escuche a la sociedad civil. Necesitamos a todos para superar esta crisis".

"Tenemos un Gobierno Regional que no es transparente, que no escucha, que no dice la verdad y que no ofrece ninguna medida para mantener el empleo. Es preciso que comience a escuchar y que actúe ya", ha concluido.