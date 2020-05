Ana Rosa Quintana, a Inés Arrimadas: "¿Te has pensado bien ir al Congreso? Debes de estar a punto de dar a luz"

El debate en el Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma de este miércoles se ha convertido en una de las citas más importantes de las últimas semanas. Las negociaciones por parte del Gobierno para conseguir sacar adelante la continuación del confinamiento ha protagonizado todas las portadas.

Este martes, salía a la luz el pacto establecido entre Ciudadanos y el Gobierno para que la formación naranja apoye la prorroga de estado de alarma. Inés arrimadas, presidenta del partido, ha aparecido este miércoles en El programa de Ana Rosa para hablar de la sesión de la Cámara Baja.

La presentadora, Ana Rosa Quintana, ha querido preocuparse por el estado de gestación de la líder de Ciudadanos. "¿Te has pensado bien ir al Congreso? Debes de estar a punto de dar a luz", ha preguntado la comunicadora de Telecinco.

Arrimadas ha respondido que sí iba a acudir a la cita del Congreso, ya que considera que "hoy es un día muy importante". "El bebé ya está a termino y ya no está este riesgo de que si me contagio haya un parto prematuro... He decidido ir", ha explicado la diputada. Asimismo, la presidenta de la formación naranja ha añadido que "quedan muy poquitos días", para salir de cuentas.

La conductora del programa ha insistido sobre la idea de que los diputados acudan a trabajar presencialmente al Congreso. "Hay mucha gente que está yendo a trabajar todos los días. Que se empiece a trabajar", ha opinado Quintana sobre las sesiones del Parlamento.

La licenciada en Derecho ha explicado que aún no se conoce la fecha en la que volverá la presencialidad, pero que todas las formaciones políticas pueden proponer iniciativas. "Se están tramitando muchas cosas. Hay partidos que no presentan mucho, pero nosotros estamos presentando muchas iniciativas".