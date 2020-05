El poético mensaje de amor de Nicole Kimpel a Antonio Banderas durante el confinamiento

Para una pareja que ya ha demostrado, desde hace más de un lustro, que están hechos el uno para el otro, la separación obligada por culpa de la crisis del coronavirus está siendo un trámite más que una prueba. Pero por supuesto que Antonio Banderas y Nicole Kimpel tienen sus momentos en los que necesitan decir en voz alta que se siguen queriendo como el primer día.

En este caso le ha tocado a la asesora financiera, que después de varias semanas de aislamiento pandémico ha decidido usar su Instagram para enviarle un tierno mensaje al intérprete español, que está pasando estos días en soledad en su Málaga natal.

Desde Ginebra, donde Nicole, 20 años menor que Banderas, está pasando la cuarentena junto a su hermana gemela, Bárbara, y su padre, la también agente inmobiliaria está extrañando a su pareja y así se lo ha hecho saber a sus casi cuarenta mil seguidores.

Junto a un selfi de ambos abrazados, Kimpel ha escrito: "Aunque estemos separados por miles de kilómetros, el amor no entiende de distancias. Te quiero, Antonio". Unas palabras que obviamente el nominado al Oscar ha respondido con multitud de emoticonos de corazones.

El actor de Dolor y gloria, La máscara del Zorro o la saga Shrek (pone voz a El Gato con Botas), que estaba trabajando junto a Penélope Cruz en una nueva película titulada Competencia oficial de la dupla argentina Cohn-Duprat (responsables de Un ciudadano ilustre o Mi obra maestra) ya aseguró a ¡Hola! en los comienzos del confinamiento que sentía que todo le parecía "una película de ciencia ficción" y que su pareja se encontraba "atrapada" en Suiza, aunque "muy bien de salud".

"Me encuentro muy fuerte. Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte. Estoy descubriendo que estar solo puede abrir espacios en tu forma de pensar, te permite tomar distancia y relativizar aquellas cosas que parecen absolutas e inamovibles. Creo que esta experiencia está siendo común a muchas personas que, como yo, no tienen tiempo para pararse y pensar", afirmó.

Además, en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero (aunque al malagueño no le preguntó como a Roberto Leal por su acento andaluz en Hollywood), Banderas, que el 10 de agosto cumplirá 60 años, aseguró que se siente algo náufrago.

"He fregado la cocina, he puesto lavadoras y he hecho comidas, que no se me dan mal, sobre todo el arroz. Estoy como un auténtico Robinson Crusoe", explicaba el actor, que durante la cuarentena ha apoyado varias iniciativas solidarias.