Un reportero de TVE denuncia insultos y amenazas antes de entrar en directo: "Había mucho odio en ese joven"

El periodista de RTVEAitor Lourido ha denunciado un triste incidente que tuvo lugar justo antes de entrar en un directo para los informativos de la cadena pública. A través de sus redes sociales, el reportero ha desvelado que fue insultado e incluso que recibió amenazas por parte de un joven.

"Hoy me han increpado un minuto antes de entrar en directo. 'Puto rojo de mierda' y 'a aplaudir a tu puta casa', y alguna cosa más que no he entendido. No es la primera vez que alguien insulta a un periodista mientras está trabajando ni será la última", indicó el periodista en Twitter.

"Hay casos peores, pero lo cierto es que me ha parecido una tristísima escena. Había mucho odio en ese joven. Algo muy nauseabundo está ocurriendo en nuestra sociedad cuando hay carta blanca para violentar verbalmente de esa manera a un desconocido por el mero hecho de llevar un micro", relató.

"Quizá no le guste ni mi medio ni mi trabajo, es legítimo y es mi deber someterme a la crítica de los ciudadanos. Pero no al insulto ni a semejante estigmatización ideológica. Pero muchos "líderes" de opinión e "influencers" varios lo único que siembran es un odio salvaje hacia todo aquello que no encaja con su visión de las cosas", indico, para concluir con una reflexión sobre la red social, a la que culpabiliza de toda esta situación. "Y es así como, con GRAN "culpa" de esta red social, se consigue que la sociedad sea, cada vez más, un auténtico estercolero. El ciudadano medio imita y reproduce lo que le llega. Es así. No, de esta mejores no salimos, definitivamente".

Tras el hilo de Twitter, el periodista ha recibido decenas de mensajes de ánimo y apoyo, muchos de ellos por parte de compañeros de cadena y de profesión.