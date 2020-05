Tu horóscopo diario: miércoles 6 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 6 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es cierto que se te han quedado algunos proyectos en el tintero y que no has podido llevarlos a cabo como deseabas. Pero eso no quiere decir que los deseches ni que no puedas ejecutarlos dentro de un tiempo. Es cuestión de esperar la oportunidad adecuada.

Tauro

Confías en una persona y le cuentas algo muy íntimo y eso, que no es negativo por si mismo, puede ser arriesgado si no es alguien a quien conozcas bastante bien. Cuidado con las palabras en las redes sociales que te pueden llevar a confusión.

Géminis

Te centrarás en el trabajo y eso te vendrá bien para olvidarte de algunos problemas más personales que te llegarán en forma de protestas o de enfados de algún familiar que se siente mal con tus actitudes. Deja que pase la tormenta sin entrar al trapo.

Cáncer

No debes obsesionarte con algo relativo a la salud que crees que no marcha del todo bien. No es nada grave y lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte y cuando puedas, consultar con un profesional. Ya verás como el problema no tiene importancia.

Leo

Toca cuidar tu organismo un poco más de lo habitual, ya que últimamente has abusado de él, quizá por motivos profesionales. Pero tu cuerpo necesita un descanso y reponer fuerzas. Descansa todo lo que puedas y duerme más horas y no te exijas tanto.

Virgo

Sentirás deseos de cambiar algunas cosas de tu vida afectiva y es lógico porque quizá estás evolucionando de manera distinta a tu pareja. Pero no estaría de más que le dieses la oportunidad de empezar de nuevo, a pesar de lo que sientes ahora.

Libra

Decir lo que no te agrada de alguien no tiene porqué ser algo desagradable o que te ponga en tensión. Si te encuentras molesto o molesta por algo que ha dicho una persona, díselo porque así ganarás su respeto. Explícale claramente lo que te ha molestado.

Escorpio

Si intervienes en una conversación con varias personas, o una reunión, aunque sea virtual o a través de la tecnología, no dejes que tus gestos te delaten. Quizá es mejor que escuches y hables lo menos posible. De esa manera te protegerás de cara al futuro.

Sagitario

Ha habido ciertas alteraciones en tu vida que ahora debes de afrontar con valentía. No puedes evitar lo que ha sucedido, pero sí puedes intentar no culpabilizarte. Quizá no te vendría mal cierta ayuda profesional, porque te harían ver con objetividad.

Capricornio

Incluso si estás lejos de la familia, hoy será un gran punto de apoyo para ti y te darán mucho afecto, lo que se traducirá en que tendrás una sensación especial de bienestar emocional muy positiva. Disfruta de esos momentos, son muy valiosos.

Acuario

Hoy te sentirás mucho mejor porque empiezas a ver algo positivo en los últimos acontecimientos e incluso ves soluciones a un problema que se había paralizado y que necesitabas aclarar. Todo camina de nuevo y te pondrás con energía a ello.

Piscis

Una conversación sutil, con un talante mucho menos individualista que en otras ocasiones, te puede dar muchos beneficios si se trata de algo que tiene que ver con un grupo de trabajo o de aficiones. Así acertarás de pleno y el grupo te lo agradecerá.