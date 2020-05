ELA acusa a Gobierno vasco de "poner en riesgo la salud" de más de 5.000 trabajadores con la vuelta a trabajo presencial

En un comunicado, ELA se ha referido, de esta forma, a la vuelta del personal público de la administración vasca, a partir del próximo lunes, a los centros de trabajo, de forma ordenada, escalonada y con "estrictas medidas de seguridad", según ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

El sindicato nacionalista ha señalado que, "mientras que el criterio español aconseja que el teletrabajo se prolongue durante dos meses cuando llegue a la normalidad", el Gobierno Vasco "quiere obligar a sus trabajadores a realizar trabajo presencial, mientras aún estamos en estado de alarma".

ELA ha explicado que, en la reunión de la Comisión de Prevención y la Mesa Sectorial con el director de Función Pública y la directora de Relaciones Laborales del Gobierno Vasco, les han adelantado que la vuelta a los centros de trabajo comenzará el lunes, 11 de mayo, de forma "escalonada", de forma que no se reincorporarán al trabajo trabajadores clasificados como "vulnerables", personal encargado del cuidado de menores de 14 años o del cuidado de las personas mayores que habitualmente se encuentran en residencias de día, así como los que tenían asignado el teletrabajo antes de la crisis.

ELA ha indicado que los trabajadores que no pertenezcan a ninguno de estos grupos deberán reincorporarse a sus centros de trabajo el 11 de mayo, y los mayores de 60 años, "si están en buen estado de salud, deberán volver el 18 de mayo".

El sindicato ha lamentado que, a pesar de estar convocados para el próximo jueves para tratar este asunto, "Erkoreka ha dado a conocer a través de los medios de comunicación la decisión que se adoptará en la reunión del próximo jueves". "Esta es la capacidad de negociación del Gobierno Vasco. ¡Qué vergüenza!", ha criticado, para animar a todos los trabajadores a "pedir más prudencia al Gobierno Vasco" porque "nos jugamos la salud".

TELETRABAJO

ELA, que ha propuesto al Gobierno vasco que, "priorizando la salud de la plantilla, en todos los puestos en los que se pueda hacer teletrabajo, se siga trabajando así", ha lamentado que "no se prevé ampliar la posibilidad de trabajar en teletrabajo, a pesar de que el propio Gobierno español ha recomendado ampliar al máximo esta posibilidad".

Tras recordar al Gobierno Vasco que el personal que trabaja en casa "no está de vacaciones", ELA ha propuesto la realización de pruebas covid-19 al personal que regrese a los centros de trabajo, reforzar el servicio de limpieza, y garantizar las medidas preventivas, "que no está previsto", así como garantizar las medidas preventivas para el personal de limpieza y seguridad, que "no se ha cumplido".

El sindicato ha señalado que la aplicación de las medidas preventivas previstas "quedará en manos de diferentes responsables, dificultando su eficacia y seguimiento", y ha considerado que las medidas presentadas se quedan "muy cortas". "Según los datos adelantados por el propio Gobierno Vasco, miles de trabajadores regresarán a sus centros de trabajo en las próximas dos semanas. Y nos parece irresponsable la propuesta del Gobierno Vasco", ha insistido.

Desde ELA han considerado que las medidas presentadas hasta el momento "no garantizan la salud de los trabajadores", y que se está preparando el reingreso de forma "precipitada, sin previsión suficiente", lo que "nos puede llevar a que los trabajadores y nuestros allegados tengamos que pagar por ello, y no estamos dispuestos a ello".

En ese sentido, ha advertido de que "cuando la Administración obligue a los trabajadores a acudir a los centros de trabajo retornando a la actividad presencial, si no se cumplen las medidas que garantizan la salud", ELA denunciará "los incumplimientos graves que pongan en peligro la salud de los trabajadores o de las personas con las que convivan, solicitando la paralización de la actividad" porque "la vida es lo primero".