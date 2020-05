Laura Escanes comparte una fotografía en bikini siete meses después de ser mamá

El verano se ha adelantado debido al coronavirus, por eso, muchos rostros conocidos están aprovechando la buena temperatura para tomar el sol desde el jardín de sus casas.

Una de las que ha aprovechado los primeros rayos de sol ha sido Laura Escanes. La joven decidió publicar una imagen en bikini después de dar a luz a sus primera hija el pasado mes de octubre. "Un rayo de sol oh, oh, oh", escribió.

En la piscina de su casa y con un bikini estampado, la influencer decidió darse su primer baño. "He recibido este bikini súper bonito para celebrar el Día de la Madre", comentó a sus seguidores. Sin duda, Laura ha recuperadosu figura después de dar a luz.