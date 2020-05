Coronavirus.- La Generalitat es planteja crear "reserves estratègiques" de material sanitari en espais com Fira València

En la seua opinió, "paga la pena mantindre els costos" que pot suposar guardar aquest tipus de productes per si torna a produir-se un 'xoc' com el qual ha suposat el coronavirus, i com a espais d'emmagatzematge es planteja llocs com Fira València, un recinte que no descarta que puga convertir-se en una "bona plataforma logística".

Així ho ha manifestat el conseller en el seminari webinar 'Transport i logística en temps de COVID-19', organitzat per la Càtedra Transporte i Societat, el director de la qual, Tomás Ruiz, ha moderat el debat en el qual també han participat el president de Ports de l'Estat, Francisco Toledo; el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira; la CEO Walter's Dones, Pepa Torres; la directora comercial de TIBA, Belén Carratalá; i l'eurodiputada del grup Socialistes i Demòcrates, Inma Rodríguez Piñeiro.

En la seua intervenció, Arcadi España ha assenyalat que la reducció del moviment de béns i persones durant la pandèmia ha posat a prova les cadenes tradicionals de subministrament que proveïen els mercats i ha evidenciat la "rigidesa del nostre sistema de transport i de logística", tots dos essencials en aquesta crisi.

Davant aquesta situació, el conseller ha assenyalat la necessitat d'un sistema de transport "eficient, pròxim, respectuós amb el medi ambient i sobretot versàtil per a fer front a qualsevol imprevist, crisi sobrevinguda o hipotètic rebrot de la crisi sanitària". I perquè així siga, advoca per establir una cadena de subministraments més pròxima i adaptar infraestructures a un àmbit geogràfic "macrorregional".