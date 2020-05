Marta López y Miguel Frigenti se ven las caras tras salir a la luz una 'traición' que pone en jaque su amistad

El lío amoroso entre Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas ha ido sumando nombres al escándalo, entre ellos, el de Miguel Frigenti. El colaborador de televisión siempre ha presumido de ser un buen amigo de la ex 'gran hermana', pero este lunes una noticia le provocó un tremendo disgusto en Sálvame: Marta López habría engañado a Merlos con un famoso casado... y Frigenti no lo sabía.

El periodista aseguró, muy afectado, que se había sentido "estafado" por ella, ya que no había confiado en él. De hecho, intentó ponerse en contacto con López, pero no hubo respuesta. Parecía que la relación entre ambos estaba empezando a tambalearse, aunque tarde o temprano acabarían viéndose las caras. Y así ha sido: este martes, los dos han coincidido en el plató de Sálvame.

La ex de Alfonso Merlos ha acudido al programa de las tardes de Telecinco para hablar del 'Merlos Place' y de todos los cabos sueltos que ha dejado esta historia. Por ello, Frigenti se ha sincerado asegurando que no le había gustado el tono de López en su última llamada: "No me contesta y me empiezo a cabrear".

Asimismo, la exconcursante de Gran Hermano no ha querido darle importancia al asunto. "Yo respeto todos tus sentimientos", le ha dicho a Frigenti en medio del ambiente de tensión. "Miguel, debido a que escuché muchas mentiras apagué la tele un rato y fue cuando te escribí", ha añadido, recordando que no busca enfrentarse al comunicador y dando por zanjado el tema.