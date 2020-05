Lorenzo Caprile reparte comida como voluntario de Cruz Roja: "El Gobierno tiene una ciudadanía que no se merece"

Lorenzo Caprile se ha dejado ver aportando su granito de arena contra el coronavirus. Y es que, fuera su faceta televisiva y empresarial, el diseñador también saca tiempo estos días para ayudar a los más desfavorecidos durante la crisis, tal y como ha demostrado sumándose al servicio de la Cruz Roja, a quienes echa una mano a base de consejos y cargando cajas.

Caprile colabora como voluntario repartiendo paquetes de comida a algunas familias por las mañanas y por las tardes. El equipo le da las direcciones y este se encarga de distribuir las cajas.

"En algunas entrevistas he criticado que gente principal está en casa con videollamadas y maquillados perfectos, pero pocos bajan a la calle, el alcalde Almeida y poco más. No puedes criticar y no hacerlo, tienes que ser coherente con lo que dices", ha avanzado este martes a Europa Press.

En este sentido, el juez de Maestros de la costura ha aprovechado para valorar la gestión del Gobierno frente a la pandemia: "La ciudadanía está quedando muchísimo más a la altura que los que están tomando las decisiones, años luz. Los gobernantes tienen una ciudadanía que no se merecen".

El diseñador no teme a la enfermedad, así que colaborar como voluntario no le supone ningún problema. "Nunca he sido hipocondríaco y no lo voy a ser ahora, si me contagio, pues me contagié, qué le vamos a hacer", ha dicho, aunque sí reconoce que tiene días malos y que a nivel personal y profesional, ya que la situación afecta de forma negativa a su firma y permanece alejado de los suyos.