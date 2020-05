Thalía devastada tras el fallecimiento de uno de sus fans a causa de Covid-19

La cantante Thalía está de luto tras la muerte de uno de sus mayores fans, Juan Carlos Pastrana, quien murió con apenas 36 años debido a complicaciones derivadas por el Covid-19.

La mexicana tiene una estrecha relación con sus seguidores a través de sus redes sociales, las cuales utiliza para comunicarse con su séquito de fans cada día. Por eso, después de conocer la triste noticia decidió dedicarle unas emotivas palabras.

"Él era uno de mis fans más presentes en tantos años. No hubo evento alguno donde Juanquis no se hiciera presente. Esta pérdida me duele infinitamente porque este chico lo único que daba era bondad, amor, bienestar, tranquilidad, felicidad", comentó.

Una dura pérdida para la artista, quien aprovechó para pedir a sus fans responsabilidad para hacer frente a esta pandemia. "Todos somos vulnerables al Covid-19. Todos. 36 años, joven, saludable, feliz, optimista y fue uno que no pudo con esta batalla, esta guerra que estamos viviendo en estos momentos".