Carmen Alcayde presentará 'Plan Renove', con el que puedes ganar electrodomésticos... o perderlos

La chispeante Carmen Alcayde regresa al primer time de Telemadrid para presentar el concurso Plan Renove. Se trata de una adaptación del formato Upgrade, que se emite ya en quince países y donde ganar o perder es cuestión de sabiduría.

A bordo de un gran camión de mudanzas repleto de premios, Alcayde recorrerá las calles de los municipios y ciudades de la Comunidad de Madrid para ofrecer una renovación de muebles y electrodomésticos a todos los que quieran participar en este juego.

Pero el que no arriesga, no gana y ¿qué se arriesga en este concurso? Los madrileños que se atrevan con Plan Renove podrán cambiar sus enseres más preciados por otros de última generación, sin moverse del salón de su casa, a cambio de responder correctamente a una serie de preguntas... Pero si sus repuestas no son las correctas, deberán pasar un mes con su móvil, su lavadora o su sofá, totalmente precintados y sin poder hacer uso de ellos.

Las primeras en ponerse a prueba hoy mismo serán cuatro amigas conocidas como las Chicas de Oro, de las familias Cano Rangel y De la Rosa. En este primer programa, todas tendrán que superar una batería de preguntas de cultura general para renovar dos importantes objetos de sus casas.