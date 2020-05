Generalitat se plantea crear "reservas estratégicas" de material sanitario en espacios como Feria Valencia

En su opinión, "vale la pena mantener los costes" que puede suponer guardar este tipo de productos por si vuelve a producirse un 'shock' como el que ha supuesto el coronavirus, y como espacios de almacenaje se plantea lugares como Feria Valencia, un recinto que no descarta que pueda convertirse en una "buena plataforma logística".

Así lo ha manifestado el conseller en el seminario webinar 'Transporte y logística en tiempos de COVID-19', organizado por la Cátedra Transporte y Sociedad, cuyo director, Tomás Ruiz ha moderado el debate en el que también han participado el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira; la CEO Walter's Dones, Pepa Torres; la directora comercial de TIBA, Belén Carratalá; y la eurodiputada del grupo Socialistas y Demócratas, Inma Rodríguez Piñeiro.

En su intervención, Arcadi España ha señalado que la reducción del movimiento de bienes y personas durante la pandemia ha puesto a prueba las cadenas tradicionales de suministro que abastecían los mercados y ha evidenciado la "rigidez de nuestro sistema de transporte y de logística", ambos esenciales en esta crisis.

Ante esta situación, el conseller ha señalado la necesidad de un sistema de transporte "eficiente, próximo, respetuoso con el medioambiente y sobre todo versátil para hacer frente a cualquier imprevisto, crisis sobrevenida o hipotético rebrote de la crisis sanitaria". Y para que así sea, aboga por establecer una cadena de suministros más próxima y adaptar infraestructuras a un ámbito geográfico "macrorregional".

CREAR UNA CADENA DE SUMINISTROS MÁS PRÓXIMA

Respecto a la cadena de suministros más próxima, Arcadi España ha dicho que la etapa más restrictiva de la movilidad durante la cuarentena, en la que se ha tenido que hacer frente a escenarios de desabastecimiento en las cadenas logísticas mundiales, obliga a "repensar" en cómo tiene que ser esa nueva conectividad.

"El futuro seguirá pasando por la globalización, por la conectividad. Pero lo que se ha evidenciado es que no tiene sentido que nuestros principales proveedores estén a miles de kilómetros de distancia", ha reflexionado.

Con esta visión, apuesta por una "globalización más próxima, más regionalizada. Se trata de concentrar a los distintos componentes de la cadena de valor" y esto a su vez, supondrá una "segunda oportunidad para la industria europea, ya que permitirá una diversificación de las ubicaciones de la fabricación de componentes".

En la misma línea se ha pronunciado Josep Vicent Boira, que ha animado a crear un "nuevo mapa mental" hacia una "globalización matizada, regionalizada y de media distancia" que conecte en los grandes flujos.

También la eurodiputada Inma Rodríguez-Piñeiro se ha referido a este tema y ha defendido que el 'Plan de Reconstrucción' debe tener en cuenta tanto la necesidad de lograr una "interconexión" entre los diferentes medios de transporte como el "mirar hacia una industrialización inteligente" que se encargue de una parte de la producción de productos básicos.

Y es que según ha dicho el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, "China no puede ser la fábrica del mundo. Hay que diversificar y localizar lo máximo posible", ha insistido.

Eso sí, todos ellos han descartado subidas de aranceles o autarquías que, según han dicho, no favorecen a ninguna economía.

CORREDORES DE TRANSPORTE TERRITORIALIZADOS

Además, el conseller ha citado la necesidad de potenciar una red de infraestructuras de ámbito regional como los corredores de transporte territorializados que "unan los diferentes puntos de esa red regionalizada de proveedores y clientes". En este sentido, ha hecho hincapié en "acabar el Corredor Mediterráneo, modernizar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y sus conexiones con el Atlántico y estar enlazados en una red transeuropea eficaz".

De igual manera, Arcadi España ha aboga por "garantizar que nuestros corredores ferroviarios estén asociados a nuestros puertos y aeropuertos para garantizar la interoperabilidad". Sin demonizar ningún tipo de transporte, insta a buscar un "equilibrio" entre los distintos métodos.

También Josep Vicent Boira ha reivindicado un sistema de transportes "multimodal real", una alianza entre medios de transporte a través de infraestructuras más territorilizadas. A su juicio, "no es normal que en España el 90% del tráfico de mercancías sea por carretera y es hora de sustituir el lema 'Just in time' por el de 'Just in case' y de repensar las cadenas de valor para hacerlas más "resilientes y versátiles", un punto donde considera fundamental contar con vías ferroviarias de ancho internacional.

DIVERSIFICAR LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y AUMENTAR STOCK DE MATERIAL

Arcadi España ha alegado que la crisis ha demostrado la fragilidad de este sistema y "nos ha evidenciado la necesidad de buscar una alternativa para evitar el 'shock' de nuestras industrias".

La solución puede pasar por aumentar la capacidad de 'stock' estratégico y de almacenamiento en algunos sectores al ser concebido como un "elemento de supervivencia empresarial" el "tener varias alternativas para proveerse, y sobre todo, tenerlas cerca", ha remarcado.

De hecho, según augura la propietaria de Walter's Dones, Pepa Torres, es probable que las empresas que a raíz de esta crisis las empresas vuelvan a aumentar el stock de materiales que necesitan para hacer sus productos para no quedarse sin abastecimiento, como ha sucedido en algunos casos durante el estado de alarma declarado por la Covid-19.

GENERALITAT TRABAJA PARA EL ABASTECIMIENTO SANITARIO POR BARCO

Por su parte, la directora comercial de transitarios, agentes de aduanas y operador logístico en España, TIBA, Belén Carratalá, con quien la Generalitat está trabajando para importar productos sanitarios en tiempos de Covid-19, ha relatado la "guerra" que se ha desatado entre países para conseguir aviones charter con material, los cambios normativos desencadenados y las "fuertes subidas de precio".

Carratalá, que ha señalado la "dependencia" de China en este ámbito, ha explicado que el tránsito en barco tarda entre 40 y 42 días, en avión regular entre 13 y 14, y en vuelo chárter de 6 a 7 días, que es la opción que más está trabajando el Gobierno valenciano.

En todo caso, ha avanzado que el Consell ha empezado ya a trabajar para contar también con suministro vía marítima en "previsión del abastecimiento de los próximos meses".