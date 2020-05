Tania Llasera, obligada a abandonar el confinamiento por un accidente: "Golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista"

La presentadora Tania Llasera ha tenido que abandonar el confinamiento después de sufrir un accidente doméstico con su hija Lucy Lennox, que en septiembre cumplirá tres años.

Tania preocupó a sus fans al compartir una fotografía donde se la podía ver con una tirita de Hello Kitty en la nariz. El motivo es que la pequeña le dio sin querer un golpe y dio con sus dientecitos en la nariz de su madre.

"Hello Kitties... Cosas que pasan... golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto", empezó escribiendo.

El impacto la obligó a visitar al dentista de urgencia, ya que uno de los dientes de la pequeña se había visto dañado. Eso sí, tuvo que abandonar su casa en el horario en el que no está permitido pasear a los adultos: "MADRID vayamos con cuidado por favor. Día no se cual ya. He dejado de contar los días. Será como el día 55? Desde el 11 de marzo....", escribió.

Además, la presentadora de Real Mom contó que la cuarentena le estaba pasando factura. "Al principio tuve pánico, una sensación apocalíptica muy extraña que me recordó mucho a la posguerra de la que tanto hablaban mis abuelos. Luego estuve enfadada por la falta de libertad y un poco superada por estar encerrada en un piso sin terraza, sin exterior, con dos niños pequeños y con mi marido", explicó.

Una situación excepcional que la llevó hasta el límite e incluso reconoció que pensó en dejar a su marido. "Hubo un punto en el que peté. Mi marido se asustó porque no era capaz de parar de llorar. Y tanto los niños como él se dieron cuenta de que mamá no puede más, que mamá está hasta el mismísimo de hacerlo todo. Incluso pensé en dejar a mi marido, no le soportaba", contó en su programa.