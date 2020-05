Coronavirus.- Ayuntamiento de Fuengirola cierra el ejercicio económico 2019 con un superávit de 24 millones

Ha recordado, además, que el Consistorio cumple las tres reglas fiscales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf), lo que según el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, "le permite destinar un 20 por ciento del superávit a gasto social".

"Los fuengiroleños saben que su Gobierno gestiona sus recursos con eficacia, rigor y sentido común. Llevamos años haciéndolo. Y no sólo lo digo yo; lo demuestran las cifras", ha agregado Mula, que ha incidido en que "desde que soy alcaldesa de Fuengirola se cumplen todos los parámetros legales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues gastamos menos de lo que ingresamos".

"No tenemos déficit y tenemos deuda cero. De hecho, somos el Ayuntamiento de Andalucía con menor deuda viva", ha asegurado la regidora, destacando, además, que "desde el año 2015, hasta 2018, mis gobiernos han generado más de 28 millones de euros de superávits".

En este sentido, Mula ha manifestado que "gracias a que cumplimos con esas tres reglas de esta ley, hemos podido dedicar ese dinero de superávit, durante todo ese tiempo, a inversiones que han mejorado la calidad de vida y la prosperidad de nuestra ciudad".

Así, ha continuado, "hoy podemos anunciar que, una vez cerrado el ejercicio 2019, hemos generado 24 millones de euros más. Un superávit que, en estos momentos tan duros para muchos vecinos es muy importante, pues de esa cantidad podremos dedicar 17,2 millones de euros a atender a los fuengiroleños en estas circunstancias tan excepcionales".

De igual modo, ha añadido que momentáneamente destinaran un 20 por ciento -3,4 millones de euros- a atender a los sectores más afectados por la crisis actual.

Al respecto, ha valorado que "gracias al esfuerzo de todos los fuengiroleños, comerciantes y empresas que radican en nuestra ciudad por pagar sus impuestos, el Ayuntamiento podrá dedicar 3,4 millones a poner en marcha iniciativas y acciones sociales y de reactivación de nuestra economía local".

Asimismo, ha explicado que trabajan en un plan de inversiones con los 13,7 millones restantes del superávit en obra pública, zonas verdes, deportes y otros departamentos municipales para generar 560 puestos de trabajo directos.

"Desde el primer momento he dicho, y mantengo, que no dejaremos a nadie atrás. Estamos adaptando nuestra estructura y nuestra forma de gobernar para sortear lo mejor posible y cuanto antes los efectos de esta crisis sanitaria", ha asegurado Mula, que también se ha dirigido a los vecinos para asegurar que "el Ayuntamiento no va a fallar. Vamos a salir adelante junto con nuestras familias, comerciales, autónomos y empresas de manera que Fuengirola siga siendo la ciudad de la calidad de vida y las oportunidades".