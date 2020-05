La Comunidad de Madrid ve inviable reducir a la mitad el número de alumnos en las aulas el próximo curso

No es una respuesta meditada, no es acertada y no es factible. Esto piensan fuentes de la Comunidad de Madrid sobre la propuesta de reducir a la mitad la capacidad de las aulas a la hora de reabrir los colegios en septiembre si aún no se ha logrado una vacuna contra el coronavirus. La medida la anunció la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una entrevista con 20minutos.

El Ejecutivo madrileño, que asegura haberse enterado de la medida por este diario, afirma que tiene aspecto de ser "un globo sonda" y niega que el ministerio esté estudiando este tema con las comunidades. "Sería deseable que estas cuestiones se debatieran en las reuniones sectoriales. Quizá pueda hablarse en la próxima: el ministerio acaba de convocar a las autonomías el próximo jueves 14 mayo a las 10.00h", anuncian, antes de advertir que esta cuestión no sería competencia del Gobierno central, salvo que en septiembre continuase vigente el estado de alarma.

Las mismas fuentes comentan que solo en Bachillerato o en los últimos cursos de la ESO podría plantearse simultanear la educación a distancia con la presencial. "En Infantil y Primaria resulta absolutamente imposible. En esas etapas la estancia en el centro educativo es fundamental. Permanecer mucho tiempo en el domicilio, con una educación online, sería menos eficaz en los alumnos de estas etapas y podría ir en contra del hábito del estudio. No debemos olvidar que muchos de los aprendizajes fundamentales se adquieren precisamente en esas edades mediante la continua interacción del profesor con los alumnos, algo que difícilmente se puede conseguir a distancia", argumentan.

La Comunidad de Madrid manifiesta que en el momento actual se está organizando cómo puede ser el inicio de las clases presenciales en las fases de la desescalada y remarcan que en este proceso se van a ensayar sistemas que se podrían utilizar al inicio del próximo curso si la situación lo requiere. Para ello considera que será necesario conocer cuáles serán las medidas sanitarias e higiénicas que deban adoptarse en ese momento e implantarlas en los centros educativos, modificando cuestiones como el desarrollo de los recreos o la llegada y salida de los centros.