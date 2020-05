Coronavirus.- Mercadona incrementa més d'un 70% les vendes dels productes per a preparar i conservar aliments a casa

En concret, detalla la cadena de supermercats valenciana, pugen les vendes de productes per a elaborar rebosteria com motles, paper vegetal i film transparent; i productes per a conservar menjar, com recipients hermètics i borses per a aliments. En eixe sentit, destaca que les vendes del paper d'alumini, producte utilitzat generalment per a embolicar aliments per a eixir de casa, cau un 20%.

De l'assortiment per a cuinar i preparar rebosteria, destaquen els motles, de diferents grandàries i formes; el paper vegetal; i el film transparent, amb diferents resistències. En canvi, de l'assortiment per a conservar aliments durant més temps i en millors condicions, destaquen els recipients hermètics, de diferents grandàries i formes; i les borses per a guardar aliments, amb varietat d'usos, tant per a emmagatzemar, congelar o rostir.

Així mateix, destaca que tots els Proveïdors Totaler responsables de la producció d'aquests productes, com SP Berner per als recipients hermètics a Aldaia (València); ITS per a les borses de rostir, film transparent i paper vegetal a Holanda; Saplex per a les borses d'entrepà i congelació a Canovelles (Barcelona); P&H per als motles de magdalena i tòfona a San Agustín de Guadalix (Comunitat de Madrid); i Alibérico per als motles d'alumini a Madrid (Comunitat de Madrid), han reforçat la producció d'aquest per a garantir el seu proveïment en les més de 1.600 botigues que la companyia té situades a Espanya i Portugal.