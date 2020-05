Coronavirus.- El Medusa Festival estudia traslladar al 2021 la seua setena edició 'Circus Of Madness'

En aquest sentit, l'organització de la cita musical recalca que "totes les agències i artistes estan col·laborant activament en aquesta situació amb profunda comprensió, veient la possibilitat i disponibilitat per al pròxim any".

El Medusa ha fet públic un comunicat en el seu web i xarxes socials en el qual constata que les restriccions actuals impedeixen qualsevol tipus d'esdeveniment multitudinari i poden afectar la celebració de festivals en la temporada d'estiu. "La seguretat i salut de totes les parts (públic, treballadors, artistes) és el principal i mai anteposarem eixe principi en una situació com l'actual", asseveren.

Recorden que encara que les dates en les quals se celebra Medusa Festival -del 5 al 10 d'agost- estan "fora de força major o restriccions, això no significa que les circumstàncies puguen canviar o patir limitacions com ja s'ha vist en altres països de la Comunitat Europea".

Afigen que "l'envergadura que ha adquirit el festival en els últims anys, comporta centenars de contractes amb artistes, proveïdors, patrocinadors i un llarg etcètera i no es poden trencar de manera unilateral, es necessita una clàusula de força major que només pot donar el Govern". "És de vital importància, ja que a Espanya no existeix cap tipus de segur que cobrisca una crisi sanitària com l'actual. En molts països d'Europa ja s'ha aplicat i ací estem esperant que això finalment ocórrega", postil·len.

Eixa és la raó, expliquen els responsables del festival, per la qual encara no s'ha pres cap decisió respecte a la decisió d'ajornament. Treballadors, xicotetes i grans empreses, tècnics i altres sectors es veurien "terriblement perjudicats" i no cal oblidar "el dur colp que açò suposa per a l'hoteleria local de Cullera i voltants que gràcies al festival reben un gran impacte econòmic".

No obstant açò, reconeixen que el festival porta temps treballant en tots els escenaris possibles col·laborant amb diverses institucions públiques en el que refereix a la Covid-19 i agraeix la paciència i la comprensió que sempre han brindat.

"Sent realistes, existeix la possibilitat que la nostra 7º edició 'Circus Of Madness' haja d'esperar al 2021, encara que sempre hi ha un raig d'esperança en el nostre cor", manifesten.

ENTRADES

Sobre les entrades, assenyalen que donaran tots els detalls específics més endavant, però en cas de cancel·lació, es disposarà del termini que marque la normativa aplicable per a la devolució dels tiquets i, en cas d'ajornament, els tiquets seran vàlids per a la nova data. En qualsevol cas, s'enviarà personalment la informació a cada usuari mitjançant correu electrònic.

"Comptem amb el vostre suport per a poder tornar a gaudir de les experiències que ens brinda Medusa Festival en la platja de Cullera. Ara més que mai, recolzeu la cultura, la música i l'escena musical en tots els seus vessants", conclou el comunicat.