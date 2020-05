F1.- El jutjat arxiva la investigació oberta per la compra de Valmor per un euro

20M EP

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha arxivat la investigació oberta per la compra de l'empresa Valmor Sports SL -encarregada de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València- per un euro per part de l'entitat pública Circuit del Motor.