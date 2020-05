PSOE urge a PP a apoyar el estado de alarma y recuerda que C-LM "necesita evitar movilidad entre territorios"

Para ilustrarlo, ha señalado que, durante los primeros siete días, "los contagios en Castilla-La Mancha y Castilla y León se multiplicaron por 70", mientras que comunidades autónomas más lejanas como Galicia "solo aumentaron sus contagios por 5".

De este modo, ha advertido de que "se necesita seguir manteniendo las limitaciones a la movilidad y solo se puede hacer con el estado de alarma, que no es una medida fácil, no es una medida grata, pero es una medida imprescindible para poder salir hacia delante, para poder vencer al virus", ha informado el PSOE en nota de prensa.

También ha argumentado que las empresas necesitan poder seguir justificando fuerza mayor ante los Expedientes de Regulación para poder acceder a las ayudas, lo que solo puede interpretarse con el estado de alarma.

Así, ha continuado Gutiérrez, "no se trata de jugar a ser frívolos", sino "de la lealtad de los españoles en el momento más duro de nuestra historia reciente, con una pandemia que está costando decenas de miles de vidas".

"Se puede criticar al Gobierno, ustedes lo hacen todos los días, no han cesado. Se puede ser incluso, a veces, cruel en la crítica, pero lo que no se puede es ser cruel con las decisiones que se toman. No se puede ser cruel jugando con la salud de las personas y con su economía", ha recalcado.

LES HACE ENTREGA DEL ACUERDO CON AGENTES SOCIALES

Por otra parte, Gutiérrez ha explicado que han remitido al PP las 74 medidas acordadas entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, los empresarios y los sindicatos.

Un acuerdo que conlleva 231 millones de euros y que llegará a 120.000 beneficiarios, trabajadores y empresas.

"Y se lo hemos enviado para que nos digan exactamente en qué no están de acuerdo, para que dejen de tener excusas para no arrimar el hombro, para no incorporarse al pacto", ha explicado.", ha concluido.